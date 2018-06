La suspensión del partido es "un aporte a la paz mundial", afirmó Tapia

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció oficialmente la suspensión del encuentro amistoso que la Selección Argentina iba a disputar frente a Israel, y expresó los siguientes conceptos:

“En el día de ayer se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso con Israel. Quiero pedirles disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los que sacaron las entradas tan rápidamente para poder ver a la selección nacional”.

“También quiero disculparme con los chicos que iban a ser parte de las acciones que estaban pautadas durante el encuentro como un aporte a la paz. Chicos de diferentes religiones que iban a tener acciones con nuestros jugadores para demostrar que el fútbol debe ser interpretado como un deporte, que empieza y termina en un campo de juego. No tiene nada que ver con la violencia”.

“Los que nos tratan de ignorantes me parece que nos subestiman. Estamos ante una realidad que lleva 70 años. Lo vivido en las últimas 72 horas, que es de público conocimiento, nos ha llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad como Presidente es bregar por la salud física de toda la delegación. No es nada en contra de la comunidad israelí”.



“A partir de este momento, quiero que todos tomen esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial. El fútbol trasciende religiones, sexo. Tiene que ser utilizado para esto, para darle la oportunidad de ser parte a chicos que no pasan por un buen momento”.

“Pondremos todas nuestras fuerzas y nuestra energía para lo que viene, que es el Mundial. Dejamos abierta la posibilidad de que en un futuro podamos hacer acciones junto a Israel”.