El goleador de Gimnasia se despidió a través de las redes sociales

El goleador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el último campeonado de la "B Nacional", Mauricio Asenjo se despidió de los hinchas del "lobo" a través de las redes sociales luego de que se venciera el préstamo de seis meses que lo unía al club.

El delantero, retornó a Banfield de la Superliga, y escribió un emotivo mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram.

"Siempre agradecido por la oportunidad que me dieron y el cariño de la gente de Jujuy,espero que sea un hasta pronto y no un adiós me quedé con ganas de un poco más pero es fútbol y en fútbol se gana y se pierde y empata , está batalla no fue la mejor que tuve del todo bien pero me llevo lo mejor de mis compañero y cuerpo técnico y la gente, gracias gimnasia de Jujuy🔵⚪"