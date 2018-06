"Me siento completo con lo que estoy tocando"

¿Qué estás presentando en esta gira?

La discografía que más está relacionada siempre con mis conciertos en vivo, son las últimas, o sea que ahora por ejemplo incluye "Tarefero de mis Pagos" (2004), "Pynandi - Los Descalzos" (2008), "Tierra colorada en el Colón" (2014) y Otras músicas (2016). El último es un disco que tiene relación con toda la música que yo compuse para cine y teatro. Esos últimos discos son también los que pueden encontrar en las plataformas digitales.

El concierto que vamos a hacer esta semana surge a partir de una fecha que salió en Salta primero (donde se presenta hoy), y aprovechando la cercanía gestionamos estar también en Jujuy. Y lo que vamos a hacer es un concierto en el que con una formación de cuarteto, junto a Marcos Villalba en percusión, guitarra y voz; Pablo Farhat en violín; y Diego Arolfo en Guitarra, pasaremos por gran parte de mi música, por muchos temas de estos discos que tienen composiciones mías en las que tengo una mirada contemporánea de la tradición de la música del nordeste argentino. En esta mirada no sólo hay chamamé, sino también polca, rasguido doble, chamarrita, etc. Y por supuesto el chamamé y mi manera contemporánea de entender esa tradición, no sólo a partir de mis composiciones, sino que también hago relecturas de compositores fundamentales como Abitbol, Cocomarola, etc.

El concierto pasa por esos lugares, no soy un artista de canciones, no soy un artista que va a tocar canciones conocidas. Lo que voy a compartir es un concepto del lenguaje sonoro de la región de dónde vengo yo, compartir esa atmósfera a lo largo de todo un concierto. Es una suma de canciones instrumentales que por momento son muy poderosas y en otros momentos son muy introspectivas y melancólicas. Hay intervenciones de la voz humana en algunos temas cantados por Diego Arolfo.

El que me siguen ya saben de qué se trata mi propuesta, y este es un resumen de mis conciertos en vivo para los que nunca pudieron ver un concierto en vivo de los que damos.

Tu romance a lo largo de tu camino musical es con el chamamé y el acordeón, pero tu apertura es total hacia otros ritmos y estilos no sólo de nuestro país, sino del mundo ¿cómo planteas o encaras estas experiencias con otras músicas?

Primero con la idea de disfrutar, porque si bien soy un enamorado del chamamé porque es mi música y es mi infancia, más allá de eso trato de disfrutar y aprender cómo otros artistas en otros sitios del mundo cuentan su historia y su lugar. El hecho de mirar cómo se expresan en otros lugares, me ha ayudado a conocer grandes artistas, grandes síntesis, grandes trabajos, grandes propuestas, que fueron muy motivadores para mí, para yo intentar hacer mi propio desarrollo. Hace 30 años que presto atención a todo lo que me rodea, y me asombran personas como Ricardo Vilca en Humahuaca, lo bello de las texturas que crea en sus composiciones, o músicos de África, o de otros lugares, como Astor Piazzolla o Raúl Barboza. Todos son un estímulo para hacer de mí la mejor versión posible de acuerdo a mi capacidad y mis limitaciones, con la música de cámara, barroca, del jazz. Pero no con la necesidad de una fusión, ni de cambiar de género, ni de hacer otro tipo de música, sino simplemente de desarrollar mi tradición, y el lugar de donde vengo. Desarrollar significa que estoy buscando mi propia voz, mi propio color, mi impronta, mi forma de decir las cosas. Los antiguos decían: "no hagas lo que hacían tus abuelos, busca lo que buscaban tus abuelos". Esa búsqueda hace que con el tiempo y con la constancia, vaya apareciendo tu sonido, que te caracteriza, y que la gente empieza a reconocer dentro de un montón de otros sonidos que hacen a la música popular argentina. Eso me ha llevado a viajar, relacionarme, ver y aprender para tratar de incorporar eso a mi propia música. Pero quiero aclarar que no quiere decir esto que haya más mérito en el cambia su sonido y busca, que en el que sigue un sonido desde el principio y no lo modifica. No hay más mérito en una cosa que en la otra, sino que son diferentes búsquedas.

Mi experiencia ha sido correrme del lugar en donde nací, viajar y buscar con todas mis fuerzas en todas las direcciones, y lo que se ve ahora es el resultado de 30 años de esta búsqueda interesante.

En este sentido, ¿cómo definirías al Chango Spasiuk que era cuando recién te consagrabas, al que sos hoy y al que ves adónde vas en un futuro?

Yo siento que he aprendido algunas cosas y me gusta la música que toco ahora, me siento completo con lo que estoy tocando, pero, es algo que siento que no se ha agotado todavía, y que puedo seguir un poco más. Voy a seguir intentándolo. Lo que queda del inicio todavía es el entusiasmo, esto de tocar y de estar en paz cuando toco, de volverte como un niño que se sigue sorprendiendo con el sonido, conmoviendo con el sonido, aunque uno ya tiene el oficio y ha vivido y caminado mucho. Esa pureza no se pierde pero está más escondida y uno hace grandes esfuerzos para volver a conectar con eso. Puedo tocar fiero o lindo, pero toco fuerte. Así decía mi abuelo: "Toca lindo el chango, pero toca fuerte". Mi entusiasmo está intacto, y por más que en algún momento me sienta cansado, cuando te sentás a tocar en algún lado, ese momento comunitario del concierto, ese espacio colectivo que uno comparte con los demás, es un momento que me hace muy feliz. Me gusta hacer mi aporte en esa construcción en la que todos saboreamos y de la que disfrutamos pero no es entretenimiento, es otra cosa.

Con el programa que condujiste por Canal Encuentro, "Pequeños universos", recorriste casi toda la Argentina, y obviamente llegaste por Jujuy. Recién lo nombraste a Ricardo Vilca que es nuestro gran orgullo, pero ¿qué más encontraste por aquí que te haya alimentado?

La Argentina es un país muy grande, con mucha diversidad cultural e infinitos rostros, pero de Jujuy me atrapa que es una provincia que tiene algo más antiguo, que no ha sido tan tallado por la inmigración. Y vengo de una provincia, donde su raíz y pureza está en una múltiple mezcla de elementos, y cuando yo nací estaba rodeado de inmigrantes, mestizos, afros, criollos, etc. Jujuy, en cambio está conectada con una forma cultural que está intacta por más que hayan venidos los españoles hace 500 años, los jesuitas, los franciscanos. Veo que Jujuy está conectada a una fuente que es anterior a la conquista, en los rostros, en las músicas, en las texturas, en los instrumentos. Ni siquiera es un proceso intelectual, es algo que se ve, que se siente. "Pequeños universos" me ha dado la oportunidad de sólo estar, sin tener que intervenir, sino simplemente ser un espectador que aprende y comparte con lo demás. Eso me pasó en Abra Pampa, en el carnaval, al tocar junto a Fortunato Ramos, etc., son todas experiencias que he vivido y las tengo presentes. Pero el programa no alcanza para todo, por eso se llama "Pequeños universos", era una pequeña introducción a una tradición insondable, inmensa, mostrar algunos elementos que generen la curiosidad para que el que se sienta tocado, a partir de eso investigue un poco más.

