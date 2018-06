Comprender al mensajero

No es ningún Secreto que la bellísima reina del Nilo, Cleopatra, era tan dulcemente seductora como terrible en sus raptos de ira. Cuentan que navegaba en un paseo por el majestuoso río egipcio, cuando llegó un mensajero desde Roma trayéndole la noticia de que su amado Marco Antonio se había casado con otra mujer. Cleopatra, puesta en modo terrible, amenazó al mensajero con arrancarle los ojos y tratarlos como pelotas, a lo que éste le respondió: "Graciosa Señora, yo que traigo las noticias no he hecho a la pareja".

El periodista es simplemente un trabajador. Un artesano de la noticia, un sencillo laburante de pie en un escalón complicado.

En este día, muchos tienden a halagar al periodista. Desde la meliflua felicitación difícil de digerir, hasta la pomposa y remanida calificación de ascenderlo a protagonista de un impoluto sacerdocio laico. Lejos de ello, el periodista es simplemente un trabajador.

Un artesano de la noticia, un sencillo laburante de pie en un escalón complicado de la pirámide social. Las buenas noticias, cuando el avión llega puntual y correctamente a destino, pasan casi desapercibidas. Pero cuando el avión se estrella, los decibeles suben, se agita el morbo común y la mala noticia se convierte en estrella. Nada de eso es novedad. Lo que siempre merece una reflexión más, es la cada vez más complicada relación entre los periodistas y los actores de la cosa pública, puestos en receptores de noticias de diarios papel o digitales, los oyentes de radio y los televidentes.

Para muchos de ellos, cuando las noticias son ingratas, el periodista, es una suerte de mercenario capaz de cualquier tropelía, en busca de notoriedad, de pautas publicitarias, o simplemente capaz de subirse a un lugar desde donde pueda cambiar figuritas con los objetos de sus informaciones o comentarios. Y paralelamente lo denostan, o se esconden frente a su presencia o su requisitoria.

Señores funcionarios, dirigentes sociales, deportivos, culturales, religiosos, referentes políticos, etc. En este buen día en que homenajeamos a Mariano Moreno y Macedonio Graz, y a los trabajadores de prensa, el mejor regalo, será el sencillo respeto por el trabajo del periodista y la comprensión por los vaivenes de su compleja tarea. Y en todo caso, el compromiso de acompañarlo a desenmascarar y combatir a los autores de las malas nuevas en vez de a los portadores de ellas. Gracias.