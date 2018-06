En Jujuy hubo avisos de corte de servicio de gas

Desde la empresa prestataria en la provincia, aseguran que no fueron notificados por el Enargas. Asociaciones de defensa del consumidor, piden que aquellos que reciban el anuncio que realicen las denuncias.

A fines del mes de mayo, la noticia de la suspensión de los cortes en los servicios de gas de todo el país daba un alivio a los jujeños que con las readecuaciones tarifarias, mes a mes sufre por los altos costos en los servicios. No obstante, en Jujuy algunos usuarios recibieron en los últimos días los avisos de corte, lo que demostraría que la empresa prestataria del servicio en la provincia no estaría cumpliendo con la disposición judicial.

La Asociación de Consumidores Argentinos pidió declarar nulos los aumentos, pero la Justicia Federal lo rechazó.

En las últimas horas, vecinos de la ciudad capital alertaron acerca de la llegada de "avisos de corte" pese a la vigencia de la disposición judicial. Esta situación generó una fuerte preocupación entre los usuarios quienes remarcaron que por la fuerte suba en las tarifas, no podrán hacer frente a este gasto que en algunos casos tienen un plazo de 48 horas para saldar la deuda y evitar la falta del suministro.

En este punto es preciso recordar que el juez federal de Dolores Ramos Padilla dictó una medida cautelar a partir de la cual prohibió a las empresas prestatarias de gas cortar el servicio a los hogares que no puedan pagarlo.

La resolución que tiene vigencia desde el 21 de mayo, surgió luego de que la Asociación de Consumidores Argentinos (ACA) interpusiera un pedido inconstitucional de la suba del gas efectuada por el Gobierno nacional.

Por ese motivo el juez de Dolores dispuso "como medida cautelar que todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan, de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas derivado por la falta de pago".

La medida también establece que las empresas deberán restablecer el servicio a quienes les hayan cortado el mismo antes de esta fecha y se encuentren en la situación antes mencionada "quedando a cargo de las prestatarias todos los costos de reinstalación".

Asimismo aclara que las prestatarias que corten o suspendan el suministro deberán realizar un "procedimiento administrativo" que acredite la situación de los que se encuentren en esta situación, bajo apercibimiento de multas que van de los 1.000 a los 100.000 pesos.

Ante las denuncias de los jujeños por la veracidad o no de la disposición judicial, El Tribuno de Jujuy dialogó con el gerente de Gasnor, Matías Luchessi, quien confirmó que la empresa continúa emitiendo "avisos de corte" debido a que hasta el momento no fueron notificados oficialmente sobre la suspensión.

"Nosotros no hemos sido notificados todavía por Enargas de cómo actuar, por lo tanto se han enviado los avisos. Hasta tanto no recibamos una notificación de Enargas o de la Justicia vamos a continuar trabajando de manera normal", expresó el gerente y destacó que de acuerdo a la cautelar del juez de Dolores, el Ente Nacional Regulador del Gas tendría que haber notificado a las empresas para definir cómo actuar en cada caso, pero a más de 20 días del fallo, no recibieron ningún tipo de aviso.

Resaltó que por lo pronto no recibieron reclamos o quejas por parte de los usuarios notificados, aunque durante la jornada de ayer "no salieron los cortes porque estamos analizando la situación".

En ese sentido subrayó que en caso de ser oficialmente informados acerca de la vigencia de la medida cautelar, "actuaremos en consecuencia", por lo que garantizó "si tenemos que suspender los cortes, lo vamos a hacer".

Asociaciones ratifican la cautelar

Consultada al respecto, Alicia Chalabe de Proconsumer, aseguró que la resolución del juez federal de Dolores Ramos Padilla debe aplicarse en el territorio jujeño ya que la causa se encuentra inscripta en el Registro de Procesos Colectivos.

“El juez de Dolores inscribió la causa en el registro de Procesos Colectivos, a partir de ahí es que nos enteramos en todo el país, y la causa refiere y aclara respecto de los usuarios del servicio de gas natural por redes de todo el país”, enfatizó Chalabe quien explicó que las de este tipo son inscriptas como colectivas porque se trata de situaciones en donde hay en juego intereses homogéneos, “como es el de los usuarios del servicio de gas natural”.

Destacó que en la causa impulsada por la ACA, el juez consideró principalmente la situación de las familias más vulnerables que no puedan pagar la factura de gas de alto costo.

En esa línea dijo que la disposición fue tomada en el ámbito judicial, el Enargas al formar parte de la estructura del Poder Ejecutivo tiene como misión fijar las tarifas junto al Ministerio de Energía de la Nación; sin embargo “el Poder Judicial puede a su vez ejercer el control judicial de esa tarifa si es que tiene y cumple determinados parámetros. Para eso tiene que sobre todo no vulnerar los derechos de los usuarios que están previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

La especialista en materia de defensa del consumidor, informó que hasta el momento no recibió ningún tipo de reclamo por parte de los usuarios, aunque advirtió que en caso que Gasnor incumpla con la resolución, “deben presentarse ante la Justicia porque se está incumpliendo una orden judicial que es para todo el país”.

“Hasta donde sé, no hay usuarios en situación de corte. Pero la gente que haya recibido el aviso de corte tiene que recurrir a Defensa del Consumidor o a las asociaciones de usuarios y consumidores porque ésta es una situación que ya está resuelta, no hay que presentar una demanda, por lo tanto hay que hacer el reclamo en la Justicia para que actúen inmediatamente”, enfatizó Chalabe.

En promedio $ 501 tras aumento

Por otro lado el gerente de Gasnor recordó que desde el 1 de abril rige en el país un nuevo incremento en las tarifas de gas, definido por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Sin embargo, informó que este mes los usuarios sentirán el impacto del aumento.

“En abril fue la última readecuación tarifaria que se viene haciendo desde el 2017 de manera gradual. Hasta ahora los usuarios recibían las facturas con un importe proporcional a los días de consumo sobre los que cayó el aumento, pero el impacto pleno del cuadro tarifario se está empezando a sentir ahora”, sostuvo Luchessi.

Precisó que de acuerdo al nuevo cuadro tarifario, un consumidor promedio estaría pagando 501 pesos por mes, “que en Jujuy representa el 80% de los usuarios de Gasnor”. Asimismo mencionó que Enargas se encuentra analizando la posibilidad de hacer un pago diferido del 25 %, de manera que “si una persona paga mil pesos de gas, se les reste el 25% y esa diferencia sea abonada en meses de menor consumo”.