La página web de nuestro matutino cumplió diez años el martes pasado, y cuando se lanzaba, el desafío de los periodistas que comenzamos nuestro camino en los formatos tradicionales, se ampliaba más aún.

Con la llegada del diario digital de El Tribuno de Jujuy se abría la posibilidad de publicar al instante y de hacer adelantos de la noticia.

El día a día de un periodista siempre es un desafío, y con el avance de la tecnología, el compromiso es con el tema y con la forma de comunicarlo, que cada vez es más variada y con mayores posibilidades.

Cubrir un acontecimiento para el diario papel requería de nosotros los periodistas, atención por los hechos, entrevistas grabadas y anotaciones, que al volver plasmábamos en un texto, que a su vez se complementaba solamente con la fotografía de otro profesional de esta labor como es el reportero gráfico. Ambos, los fotógrafos y nosotros, veíamos nuestro trabajo al otro día impreso.

Con la llegada del diario digital de El Tribuno, se abría la posibilidad de publicar al instante, hacer adelantos de informes especiales o de primicias, y eso requiere también otro enfoque periodístico. La inmediatez de la web y la profundidad del papel, ya son caras de una misma moneda que encuentra su asidero en nuestro trabajo.

Luego se sumaron las redes, y los teléfonos celulares que nos permiten hacer muy buenas fotografías y videos, más allá de la fotografía profesional de nuestros compañeros que se destina al papel. Ahora cuando salimos a buscar la noticia, pensamos en el papel, en el digital, y además se suma el adelanto por las redes (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), alguna transmisión en vivo, y después el hecho de contar con un canal por ejemplo en Youtube donde se pueden seguir consultando nuestros registros multimedia.

Con todo, la forma de comunicar y de informar amplió sus horizontes. Pero no hay que confundir, no cambió, porque el periodismo todavía tiene un gran número de lectores-seguidores que buscan leer en un papel, que por alguna razón sigue inspirando más confianza, quizás por entender que lo que está impreso no se puede cambiar, y lo que está en Internet se corrige en cualquier momento. No cambió, creció, porque los que hacemos periodismo gráfico practicamos el arte de escribir cada día, pensando en la formalidad del papel, aunque antes con tono más informal y escueto adelantemos algo en los otros canales. Lógicamente el periodismo está atravesando un tiempo de transición, que para los que iniciaron su actividad en este tiempo es natural, pero para los que pasamos por distintas etapas significa sin dudas mucho compromiso y una actitud de apertura responsable.

Sí, la responsabilidad con la información es algo que todavía se está acomodando por decirlo de alguna manera, en los nuevos aprendizajes. Y es que la inmediatez se presta a caer en la tentación de no chequear, o que en las redes -como es un canal informal en el que se dice cualquier cosa sin fuentes, y donde no hace falta ser periodista para lanzar alguna información- se desinforme. El desafío más allá de ampliar los horizontes, es seguir manteniendo el rigor periodístico que es necesario a la hora de publicar, por respeto al lector-seguidor, por respeto a la sociedad y por respeto a la historia. Lo que contamos los periodistas queda registrado y sin dudas es una fuente importante a la hora de escribir la historia de nuestro lugar.

En el Día del Periodista, brindo porque los profesionales sigamos creciendo en perfeccionamientos, pero basados siempre en el buen hablar y el buen escribir con fundamentos, sin perder de vista la verdad.

