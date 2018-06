Una prueba inclusiva

Todos esperan con ansias el momento de la largada para desandar la distancia elegida en la 12§ edición del Maratón El Tribuno de Jujuy. Tal es el caso de Miguel Lezcano, que por octava vez dirá presente en esta competencia, montando su silla de ruedas y recorriendo los 10 kilómetros de la cita atlética.

El deportista de élite pasó por las oficinas de este matutino y luego de asegurar su presencia el domingo, manifestó sentirse "listo y estamos contentos de estar en una nueva edición del maratón de El Tribuno de Jujuy. Estoy contento de volver a casa, porque siento que es mi casa, ya que aquí inicié como atleta en el 2010. Ese fue el primer trofeo que alcancé a ganar y es el más importante de todos los que tengo. Creo que ahí aprendí a correr y ver mi salud por el tema de mi diabetes y todo eso. Así que me siento feliz de haber evolucionado tanto en estos años y de estar nuevamente aquí, donde la gente de El Tribuno ya me conoce. Es una emoción muy linda porque se trata de una competencia para toda la familia".

"Nosotros por ser corredores de élite en silla de ruedas, estuvimos corriendo en Buenos Aires en el tradicional maratón de Jumbo en la 44§ edición en los 10 kilómetros, donde rompí mi récord personal y me pone muy contento eso. De ahí nos fuimos a Rosario en Santa, donde competí en el medio maratón de Rosario donde salí primero con un tiempo de 57 minutos. La verdad que me pone feliz porque desde que arranqué en el 2010 en este maratón, no paré en ningún momento", recordó el atleta adaptado.

Lezcano expresó que siempre "lo principal siempre es poder decir presente. Y luego poder competir con otros atletas que estén en igualdad de condiciones que nosotros, porque convengamos que no todas las sillas de ruedas son iguales, porque las profesionales que nosotros usamos se las compra en Estados Unidos. Después hay muchas personas que corren con sillas hechas en Argentina o armadas, pero no son profesionales. Ahí está la diferencia, como así también el entrenamiento que uno debe tener para competir".

Finalmente, comentó que "nosotros nos sentimos ejemplo para otras personas. Es lindo que la gente se vea reflejada en nosotros y pueda tener ganas de vivir y de salir adelante, como así también de progresar. Creo que el deporte es algo maravilloso y algo lindo en todos los aspectos de la vida. Es importante hacer alguna actividad, que es la que te ayudará a sobrellevar cualquier situación de tu vida".

La prueba deportiva de mayor convocatoria que tiene el deporte jujeño cada año crece y cuenta con la presencia de atletas no convencionales y convencionales, es abierta y participativa para todos los que quieren formar parte de esta gran fiesta pedestre.

Por ende se cumple así con la principal premisa que tiene El Tribuno de Jujuy, la cual es contar con la presencia de toda la provincia sin distinción de ningún tipo, más allá de que habrá atletas que llegan a correr para ganar, otros que quieren bajar sus propios tiempos y otros que simplemente tienen el desafío de largar y terminar la competencia, ya sea en los 10 kilómetros como también así en los 4 participativa. Y para este domingo no será la excepción, otra vez será una jornada de inclusión.