"Adolescentes necesitan adultos seguros"

¿Qué es ser un adolescente?

La palabra adolescencia viene de adolescere que no significa "adolecer" como la gente cree, sino que significa crecer. Sólo el 20 o 25 por ciento de los adolescentes tiene problemas que requieren tratamiento. La mayoría es un colectivo que tiene factores de riesgo, conductas de riesgo pero la verdad es que no tienen indicadores malos de salud.

Entonces, la palabra adolescencia viene del latín adolescere que significa crecer porque es la época de la vida donde van a crecer por última vez, es el período donde más crecen. Crecen mucho en el primer año de vida y en la adolescencia y después nunca más. Adolecen como adolecemos todos pero no por eso se llaman adolescentes.

¿Hay características comunes entre los adolescentes?

No es lo mismo un adolescente de 12 años que uno de 15 o uno de 18, entonces los médicos lo dividimos en adolescencia temprana, media y tardía. Son tres períodos y cada uno de ellos tiene características propias, entonces globalmente un período de la vida que tiende a la maduración sexual de la especie, al crecimiento y al desarrollo. Ha habido distintas políticas, antes se decía que era una etapa de transición pero ahora se toma a la adolescencia como una etapa con características propias que no es transición de nada. Es una etapa en sí misma con características, problemas y aportes a la cultura.

¿Hasta qué edad se extiende el período de adolescencia tardía?

Hasta los 20. Generalmente de 18 a 24 años se llama juventud y de 24 a 30 adultos emergentes.

¿El adolescente es más propenso a padecer problemas de salud mental?

Sí, es más vulnerable que el adulto porque el cerebro se termina de formar recién a los 25 años y el área de control de los impulsos que es la pre frontal no está totalmente formada y el área de la recompensa no está totalmente controlada. Entonces, es más vulnerable a conductas de riesgo porque no tiene la maduración neurológica necesaria para controlar sus impulsos y entonces quiere experimentar y muchas veces no mide las consecuencias. Por eso hay que seguir cuidando a los adolescentes. En relación a esto hay una publicidad muy buena que sacó el Consejo Publicitario Argentino sobre alcoholismo donde subrayan que el adolescente "todavía es un chico" y lo tenemos que seguir cuidando.

¿Cómo tratar y cuidarlos?

El tema del cuidado significa una serie de medidas, una de ellas es poder poner límites, poder decir que no y pensar siempre en el futuro y no en el presente pero también negociar algunas cuestiones y conocer el mundo de los adolescentes. Entonces debemos acompañarlos y saber que es una etapa donde puede haber muchos desplantes y muchos silencios porque parte del proceso que hace el adolescente es un trabajo de separación de los padres y de construir su propia identidad. Entonces estamos hablando de una época con ciertas turbulencias, eso sería lo normal.

¿Y cuando los padres intentan hacerse amigos de sus hijos...?

Hay que tener un principio de autoridad pero aguantarse un poco el chubasco como quien dice. Los adolescentes necesitan adultos seguros y firmes donde apoyarse.

¿Existe una diferencia entre el adolescente de antes y el de hoy?

En el primer capítulo de mi nuevo libro "¿Y yo qué? Cuando los adolescentes nos hablan" hay un relato de Aristóteles, de la retórica de cómo eran los adolescentes en Grecia, si vos no sabés lo que dijo Aristóteles y lo leés es como si fuera de ahora. Entonces, hay aspectos que no cambiaron.

Pero lo que sí cambió es la tecnología. Todo el libro se podría llamar Adolescentes siglo XXI, toda la obra trata sobre los nuevos aspectos del contexto sociocultural que ha modificado la vida de los adolescentes, pero ellos en sí mismos siguen siendo los mismos.

¿Cómo repercuten las nuevas tecnologías en sus vidas?

Tiene muchos beneficios pero también tiene muchos riesgos. Antes les decíamos a los chicos "cuidado al cruzar la calle y mira que no venga un auto", ahora todos los adultos y los adolescentes vivimos en dos mundos: virtual y real, entonces todos tenemos que aprender a vivir esta doble vida, es la realidad. Y creo que el abuso, como cualquier otra cosa es malo, pero la tecnología en sí misma no es mala, al contrario.