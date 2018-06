"Mirarnos a los ojos y contarnos historias"

¿Qué es este primer festival "A que te cuento"?

"A que te cuento" surge como una idea desde el año pasado, con el narrador chileno, Jorge Riquelme, radicado en Córdoba y con el corazón jujeño - como le digo yo - desde que viene por estos lados. Hemos contado cuentos juntos y empezamos a soñar con romper esta idea de que los narradores tienen que trabajar aisladamente, y empezar a formar equipos, redes, para que cada vez más las personas se animen a contar cuentos, a recuperar la palabra como modo de comunicación para transmitir experiencias de vida.

La idea es juntos poder ramificar, y que cada vez haya más papás, mamás, abuelos, tíos, hermanos, alrededor de su mesa contando historias.

¿Hace cuánto estás dedicada a esto de ser una cuentacuentos?

Con niños trabajo hace veinte años, y específicamente narrando, hace siete aproximadamente, sin parar. Surgió medio de casualidad en La Maga, una librería local de la que me llamaron porque se enteraron que yo contaba cuentos. Hasta el momento yo lo hacía en las instituciones educativas. Ahí empecé con este oficio fascinante que se ha apoderado de mí.

Ya tu trabajo es conocido en festivales para niños, en encuentros de cuentacuentos de Jujuy y además afuera también, y ahora el aporte e amplía con la organización de "A que te cuento"...

Tuve la posibilidad también de representar a la provincia en la Feria del Libro de Buenos Aires, llevando cuentos de la región, y de conocer a muchos narradores gracias al festival que organiza nuestro compañero Sebastián Ruiz. Fui descubriendo otros modos de contar, porque en este oficio cada uno tiene su filosofía sobre lo que es la narración oral, y su forma de contar para llegar con sus historias dentro de este oficio. Hay diferentes poéticas también. Actualmente me siento más empapada, más nutrida, recientemente estuve participando de un encuentro en La Paz, Bolivia. Vi a otros narradores de otros pueblos, contando desde el corazón, porque se cuenta así, como dice Paco Abril, un narrador español, "para que los cuentos sean efectivos, tienen que ser afectivos". Y esa es la propuesta de este festival, contar historias que nos conmueven para poder llegar a muchas personas y poder contagiar, dejando cosquillas en las panzas y en los corazones, para que cada vez seamos más los que tengamos ganas de contar historias antes de dormir, en una sobremesa, o mientras caminamos con alguien, dejando un poco esta vida tan virtual que nos invade. Es bueno mirarnos a los ojos y contarnos historias a través de la fantasía, porque también a través de la fantasía se cuentan verdades. Hay muchas metáforas. A mí particularmente me encanta transmitir cuentos que significan mucho en mi vida, que puedan hacer algo en el oyente.

¿Cómo es una presentación de cuentacuentos? ¿Cómo hacen los cuenteros de oficio, para contar, qué eligen, historias propias o de otros autores?

Hay narradores que cuentan sus propias historias, a partir de una experiencia genuina, la transforman, le ponen elementos fantásticos y lo cuentan; y hay otros como yo que contamos cuentos populares y literarios. Hay autores que me fascinan, entonces los transformo, los llevo a la oralidad, les pongo mi impronta, mi forma de ver y los narro. Ahora en el festival, lo que proponemos los distintos días son rondas de cuentos, no va a haber un solo narrador durante una hora, sino tres, cada uno con su forma particular de contar. Gabriela Morel que cuenta con sus títeres; Pablo Velázquez, que trabaja con música; y yo que cuento con mi cuerpo, un teatrillo, u otro recurso. La idea es que la presentación sea dinámica. También participan Nicasio Martínez, Jorge Riquelme y Claudia Cardinale, cada uno con su modo, y eso es lo nutricio de esto.

¿Cómo siguen las actividades?

Hoy hay un taller para adultos por la mañana "Volver a la infancia, la narración como comunicación afectiva" de 10 a 13 en la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra"; por la tarde de 14.30 a 16, se dictará el taller para niños de 6 a 10 años "Juguemos a contar: los niños también contamos", en La Maga (Senador Pérez 440). La ronda de cuentos de hoy será a las 17 en el teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190); y una Fogata llamada "Noche de Cuentos", a las 20 en Casa "Macedonio Graz".