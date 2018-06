Alumnos de la Técnica de Palpalá tomaron la escuela

Alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá fue tomada ayer por los alumnos a raíz de la suspensión que les impediría participar de la Fiesta de los Estudiantes con la construcción de la carroza.

Lucas Ruiz, alumno y carrocero señaló que "estamos tomando el establecimiento por falta de respuestas por parte del Gobierno, esperamos una resolución, nosotros estamos listos para trabajar y seguir adelante con la construcción de la carroza, pero estamos detenidos por este tema de la suspensión", dijo.

Ruiz afirmó que "estos hechos ocurrieron el año pasado, cuando se hizo una denuncia al establecimiento donde afirman que agredimos a una persona mayor que formaba parte del Ente". Añadió que "este tema de la suspensión empezó en febrero pero nunca nos notificaron. Escuchamos comentarios de que tenían resoluciones hechas. Con el patrocinio de una abogada hicimos presentaciones y pedimos una audiencia".

El alumno señaló que lo importante de la carroza es que es un proyecto institucional en el que los alumnos aplican los contenidos teóricos que se les dictan en las aulas.

"Nunca nos citaron a una audiencia como correspondía, como dice el decreto del gobernador, no nos dieron el lugar de defendernos", afirmó.

Por su parte Teresa del Valle Saavedra, madre de un alumno dijo a El Tribuno de Jujuy que apoyan la decisión "que tomaron los chicos en la escuela, pero de la puerta para afuera, simplemente por el hecho de hacer escuchar sus derechos".

Saavedra afirmó que "hay un comentario que afirma que ellos quedaron suspendidos para el desfile de carroza, pero lo que no están teniendo en cuenta es que aún no está firmado el decreto". "Que el señor gobernador se acuerde que los chicos de la Técnica de Palpalá hicieron el prototipo de la carroza para llevar a Buenos Aires y él quedó bien ante el presidente y toda la capital de Jujuy fue bien representada", finalizó.

El director del establecimiento, Santos Isidro Méndez manifestó que el miércoles supo que la escuela está suspendida por un año "pero no lo quise hacer público y tampoco puedo reafirmar que esto es así, porque no firmaron las demás partes, entre ellas la directora de Educación Secundaria, Silvina Camusso, la secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich, Brasich y el Ente Autárquico Permanente y la doctora patrocinante que representa a los alumnos. Es decir que la resolución todavía no tiene validez legal".