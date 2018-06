Fiscal anticorrupción fue acusado de usurpar título

"En Jujuy fallaron los órganos de control", afirmó el letrado del foro local, Juan Cabezas. "De ese pequeño error son responsable la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Dirección de Personal de la Provincia y el Colegio de Abogados de Jujuy, por este pequeño error de dos años", agregó.

El momento de mayor tensión estuvo centrado en la presentación realizada por el defensor técnico de Alberto "Beto" Cardozo y de Gustavo Martínez.

Cabezas se refirió durante más de treinta minutos a la indebida designación del fiscal anticorrupción, Joquín Millón Quintana, quien no reúne los requisitos para ocupar el cargo que ostenta en virtud de no cumplir con las condiciones de ley para su designación y muchos menos para su participación en la causa, no contemplando aspectos jurídicos esenciales.

"No contar con diez años de antigedad en la matrícula y ocho de residencia en la provincia, como el no estar matriculado en el Colegio de Abogados de Jujuy constituye un delito contra la administración pública", aseguró Cabezas.

El patrocinante afirmó que "pide la nulidad del requerimiento por estar contaminado, una antigedad de 72 horas contra ocho años de antigedad, es por ese pequeño error de dos años", remarcó irónico.

Asociación ilícita

Dos puntos fundamentales trató la defensa técnica de Milagro Sala, representada por el codefensor Matías Duarte, que resaltó que en la causa "Pibes Villeros" como en la conocida como "Megacausa" el Ministerio Público de la Acusación afirma la constitución de una asociación ilícita presidida por la dirigente imputada.

El pedido de nulidad lo basa en "no se sabe cuándo comenzó a funcionar esta asociación ilícita y mucho menos los hechos que se denuncian".

También hizo hincapié los teléfonos celulares que fueron secuestrados y peritados sin la correspondiente orden del juez, lo que constituye una clara "violación de los derechos de las personas".

Asimismo adhirió a todos los planteos realizados por el colega Juan Cabezas y solicitó se lo aparte al fiscal de la Oficina Anticorrupción del presente proceso.

En otro orden de cosas nuevamente ofreció que se reciban las pruebas oportunamente presentadas.

Same atendió a Sala y “Shakira”

SALA SE DESPLOMA. SOBRE EL HOMBRO DE GRACIELA LÓPEZ, QUIEN LA ASISTIÓ.

En menos de treinta minutos de iniciada la audiencia preliminar correspondiente al Expediente Nº 822/2018, que se tramita en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 en relación a la causa “Pibes Villeros”, el Same debió atender a las imputadas Milagro Sala y Mirta “Shakira” Guerrero.

A los diez minutos de iniciada la audiencia fue Milagro Sala quien manifestó no sentirse bien, por lo cual la presidente del Tribunal, Alejandra Tolaba, solicitó la presencia del personal del Same quien acompañó a la dirigente tupaquera a un sector de la biblioteca y la atendió durante unos veinte minutos.

A su regreso manifestó Sala, al ser consultada por la jueza Tolaba sobre su salud dijo sentirse “no peor”, pese a lo cual alcanzó a designar como codefensor a Néstor Ariel Ruarte, para posteriormente abandonar el salón “Dalmacio Velez Sarfield” .

En momentos de retirarse Sala se detuvo ante el estrado y tras un breve diálogo, entregó a los miembros del Tribunal una publicación de la Organización “Tupac Amaru”.

Cuando se había reanudado la audiencia y en momentos en que uno de los defensores técnicos realizaba su presentación, se desplomó de la silla que ocupaba y con un fuerte golpe Mirta “Shakira” Guerrero, quien de inmediato fue atendida por el personal del Same que se encontraba en inmediaciones del salón.

La presidente de trámite ofreció a Guerrero que como consecuencia de su precario estado de salud se retire del lugar, que fue aceptado de inmediato por la dirigente, que fue acompañada de los miembros del Servicio Penitenciario y del Same.

Siete ausentes a la audiencia prelimina

Un total de 30 imputados debían presentarse a la audiencia preliminar por la causa “Pibes Villeros”. De ellos, 7 no asistieron al Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial, y a los presentes los acompañaron 27 abogados, entre defensores y codefensores.

Las ausencias más notables fueron las de Mabel Balconte, Marcia Sagardía y Pablo Tolosa, encontrándose sus respectivos abogados defensores.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Marcelo Eduardo Arancibia manifestó que él continuaba como defensor técnico de Marcia Sagardia con quien no se había podido comunicar y que “no sabía nada de ella”.

El hecho destacado lo protagonizó María Cristina Condorí, quien en momentos en que la presidente de trámite Alejandra Tolaba procedía a la confirmación de los codefensores de Lucio Abregú, Javier Bustos y de Milagro Sala, a viva voz solicitó que se reciba un pedido de revocatoria de poder para él hasta ese momento su defensor Fernando Bóveda, nombrando en ese mismo acto, junto a su hermana Adriana Noemí Condorí, a la abogada Claudia Cecilia González que se encontraba en la sala de audiencia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación en su condición de querellante, solicitó fecha para la audiencia de debate y realizaron el pedido para que la Feria Judicial se suspenda y se realice el juicio oral

Los fiscales anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, y de Estado, Mariano Miranda, se adhirieron al pedido del MPA.