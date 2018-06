"La música andina me influenció"

Kevin Johansen llegó a Jujuy por primera vez y esta noche ofrecerá una doble función de su show denominado "Íntimo" en La Campana Teatral de Tilcara - Jujuy 737- . Pero antes de su presentación, recién bajado del avión, tuvo la deferencia de charlar con El Tribuno de Jujuy. Así durante una amena conversación brindó detalles sobre la propuesta que presentará hoy, habló sobre el especial vínculo que tiene con la música andina y sobre sus proyectos.

Es su primera vez en Jujuy, ¿cómo surgió la invitación?

-Salió la oportunidad de venir y conocer por primera vez la provincia y vine porque era una cuenta pendiente, estuve en Salta y en Tucumán pero nunca había llegado acá. Mis compañeros de banda son grandes fans de Jujuy, siempre me hablaron del norte pero nunca había llegado. Así que aproveché para venir con la familia y de paso tocar en Tilcara. Así que estoy feliz y espero conectar con el público jujeño.

¿En qué va a consistir el espectáculo?

-Como es la primera vez que toco aquí seguramente será compartir un poco los clásicos de mi repertorio y cosas de mi último disco "Mis Américas. Vol «".Y de otros materiales como "The nada", "Sur o no sur", "City Zen", "Logo", "Bi", interpretaremos los temas más destacados. Vamos a estar también con Juan Cruz Torres y colegas músicos y vamos a compartir temas juntos.

En sus materiales discográficos ha recorrido varios géneros. ¿Cómo se definiría musicalmente?

-Siempre digo que soy un "desgenerado" pero a decir verdad es todo mucho más simple, uno es un cancionista. Por mi historia quizás, de haber nacido en Alaska pero de madre argentina, obviamente tengo un recorrido por los sonidos americanos. Mi madre era muy folklorista así que desde joven escuchaba y tenía cassettes de Uña Ramos, por ejemplo, con Jaime Torres tocando, tenía los sonidos del norte muy presentes desde la cuna, entre tantos otros ritmos de Latinoamérica y eso se refleja en lo que hago ya hace 17 años desde que volví a la Argentina en 2001.

¿Qué hace que una canción sea linda?

-Creo que hay una búsqueda de conectar, creo que los cancionistas somos personas que intentamos comunicar y conectar primero con nuestro fuero más íntimo, tocar un nervio propio para tocar luego uno ajeno. Creo que el resultado es esa conexión ulterior con el público, donde vos ves reflejada esa primera emoción que sentiste al tener una idea creativa y lograr plasmarla. Y luego ver reflejado en el público un gusto por algún tipo de búsqueda de la belleza, verlo conectar con algún tipo de mensaje en la letra y la música que van de la mano. A veces uno lo logra, otras no, pero esa búsqueda es incesante.

¿Qué influencia tienen los sonidos

andinos en su música?

La música andina ha conquistado el mundo, cuando salís un poco y vas a las grandes urbes en Europa o Estados Unidos, ves gente tocando la quena o el charango, gente que tiene una conexión con la música andina. Es un sonido universal que a mí personalmente me ha influenciado desde la cuna, así que están presentes en varias cosas mías como en el disco "Sur o no sur" o en el tema "Zambaguala del Viajero" que hicimos con Ricardo Mollo que también está teñido de sonidos norteños.

¿Cuáles son sus planes y proyectos más próximos?

-Ahora justo estoy en proceso de creación, estoy en vías de desarrollo de mi próximo disco que seguramente ya estará finiquitado a finales de año.

¿Qué nos podría adelantar de este material?

-Es un disco que tiene también raigambre en esa cosa "desgenerada", en eso de las Américas que tiene el disco anterior, con sonidos que se han grabado entre Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York. También tiene mucho de urbano, algo de los ritmos que generan esas grandes ciudades, ahí también va a haber una conexión interamericana entre esas tres ciudades.

Su último disco tenía muchas colaboraciones, ¿aquí también habrá invitados?

-Sí, hay cuentas pendientes con muchos artistas y colegas, estamos dirimiendo con quienes vamos a hacer las próximas colaboraciones, pero se vienen varias. Seguramente estará La Bomba de Tiempo y Julieta Venegas. Hay varios artistas amigos que van a estar participando.

¿Y en el recital de hoy seguramente no faltará "Down with my baby"?

-Por supuesto, es uno de esos temas que tocó un nervio tan fuerte en el público que es imposible no tocarlo y a mí me da mucho placer hacerlo. Cuando uno conecta tan fuertemente a través de una canción da gusto. Lo que pasó con este tema de la novela "Resistiré" fue algo que me sorprendió gratamente porque era en inglés. Pero la música es universal y no impo