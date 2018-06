Miguel González, en los 10 kilómetros

Por primera vez el Maratón de El Tribuno de Jujuy incluirá la categoría no videntes. El crédito jujeño será Miguel González que sueña con terminar los 10 kilómetros en 40 minutos. "Tengo muchas expectativas, mi objetivo este año es competir, llegar a la meta entre los primeros lugares", apuntó.

El deportista nacido en Aguas Calientes tendrá como guía a Cristian Aizama "ya comenzamos a entrenar, estamos recorriendo el circuito y limando algunos aspectos técnicos sobre todo en las curvas", explicó.

González es actualmente el goleador de Los Linces y forma parte de la Selección Argentina de fútsal para no videntes y sabe cómo es el Maratón de El Tribuno de Jujuy. "Corrí la de 4 kilómetros, mis ganas siempre fueron correr los diez kilómetros competitivos, pero en las ediciones anteriores me tocó de tener que estar concentrado juntos con la Selección Argentina de Fútbol Ciegos en el Cenard, coincidía, entonces me perdía de correr el maratón, me quedé con las ganas, pero esta vez por suerte voy a estar aquí en Jujuy, así que me siento capaz y tengo estado para poder hacerlo", manifestó.

González resaltó que "venimos entrenando muy fuerte desde principio de año con Los Linces y la Selección Argentina, estoy a full con el gimnasio, máquinas, correr y correr, le dedico mucho tiempo a esto, así que espero llegar con mucho aire", puntualizó el atleta que correrá los diez mil metros.