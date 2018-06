Barañao: "Legalizar el aborto no significa fomentarlo"

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó ayer que "legalizar el aborto no implica fomentarlo" y consideró que si se aprueba el proyecto en el Congreso "no va a haber" más interrupciones de embarazos "sino menos pérdidas de madres".

"Legalizar el aborto no implica fomentarlo. No va a haber más abortos, sino menos pérdidas de madres, que además a veces tienen otros hijos", señaló.

En declaraciones a radio Continental, aseguró que "se debe salvar el derecho de la mujer a decidir responsablemente su maternidad".

"Lo ideal es no tener que recurrir al aborto. He trabajado como investigador para poder otorgar el derecho a la paternidad y maternidad responsable. No es admisible que un ser humano se conciba accidentalmente y la ciencia debe trabajar para eso", enfatizó.

A poco del tratamiento del proyecto que plantea la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados, Barañao sostuvo que mientras no haya una ley "lo que hay es una situación de desigualdad entre mujeres que pueden acceder a esta práctica de forma segura y las que no".

"Mi posición sobre el aborto es que hay un cierto paralelismo entre el inicio de la vida humana como persona y el comienzo de la vida humana como especie. Nuestros precursores no tenían las características de los humanos, entonces hay estadios iniciales del embrión que son equivalentes a los de otras especies", indicó el funcionario.

A su entender, "la característica de persona no se adquiere instantáneamente en la concepción, sino que se adquiere gradualmente durante la gestación".

"En esa concepción, hay estadios iniciales en que un embrión no es equiparable a un ser humano y que entonces, las prácticas que se realicen no tienen los mismos condicionantes que haría uno con un individuo nacido", agregó el ministro nacional.

Mapa federal

A pocos días del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que propone despenalizar el aborto, la plataforma Aquí Estamos lanzó un mapa virtual para poder adherirse y respaldar la iniciativa.

Se trata de una idea de Economía Femini(s)ta y MediaChicas Argentina, con el objetivo de representar virtualmente la cantidad de personas que adhieren al proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.

Los organizadores convocaron a ingresar en la página https://aqui-estamos.com/quie nes-somos/ y registrarse en el mapa, a fin de geolocalizar a las personas que este 13 y 14 de junio respalden la iniciativa a la espera del resultado de la votación en Diputados.

“Este mapa ya tuvo cinco ediciones, y estuvo activo para el primer paro internacional de mujeres el 8 de marzo de 2016”, afirmaron.