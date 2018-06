“La georeferencia de mayor problemática de sida está en El Carmen”

El ministro de Salud de la Provincia dijo que la georeferencia de mayor problemática de sida en la provincia está en el departamento El Carmen, por lo que dispuso la puesta en marcha de un plan tendiente a mejorar los indicadores que hace foco en la atención primaria de la salud. También habló de la declaración del alerta sanitaria en sida, sífilis, tuberculosis y consumo problemático, subrayando que estas cuatro enfermedades van de la mano y que han crecido en los cordones periurbanos. Anheló que quien lo suceda en el cargo reciba indicadores sanitarios muchos mejores a los que él recibió.

Por otro lado, precisó que se detectaron dos casos de dengue, “ambos exportados” y que ya fueron bloqueados”, mientras esperan los resultados de laboratorio de otros casos sospechosos.

¿Qué avances puede mencionar del plan de salud?

Estamos en la etapa de hacer el quirófano en Humahuaca que está prevista para el 1 de agosto, con la creación del Same de Humahuaca. Recientemente abrimos la sede del Same en Palpalá. Antes de fin de año estamos adelantando algo que habíamos programado para 2019 porque se están dando las condiciones para abrir los módulos de diálisis, tanto en capital como en el interior que empezaríamos en principio con San Pedro y un área de la Quebrada para que la gente no tenga que estar viniendo a la capital a estar conectada a un riñón artificial tres o cuatro días a la semana, con todo lo que implica eso para la familia y el propio paciente.

La concreción reciente del Centro Provincial de Rehabilitación “Carlos Jure” en Alto Comedero, el Centro Provincial de Odontología ubicado en el hospital “San Roque” con guardias de 24 horas. Hace dos días cerramos convenios con ocho oculistas que van a estar haciendo itinerancia en toda la provincia, con lo que van a llegar a cada rincón, a cada hospital, van con sus aparatos, con el óptico también a ver la posibilidad de darle los anteojos a la gente que lo necesita y quien necesita operaciones oftalmológicas gratuitas que se van a hacer en el “Pablo Soria”.

Cuando se puso en marcha este plan, puntualmente en Maimará algunos vecinos del pueblo y legisladores de la oposición denunciaron que se iba cerrar la maternidad del hospital, entre otras medidas. ¿Qué hubo de cierto y cuál es la situación actual?

Lo dije desde el primer momento, cuando se mete la política en el tema de salud y se hace política con la salud y no se tiene una política de salud, las cosas pasan siempre por el lado de la tergiversación, de la mala intención y de la mentira. Dijimos no se cerraba, no se cerró; dijeron que cerrábamos las guardias, no se cerraron; dijeron que cerrábamos maternidades y salas del hospital, no se cerraron; entonces creo que hubo una clara mala intención política de parte de algunos diputados que estuvieron por ahí, del propio pueblo de Maimará que se les transmitió un mensaje equivocado. Pero pasó el tiempo y no se cerró nada, la población vio que lo que decíamos nosotros era lo correcto y si se incorporó, lo que forma parte de este plan estratégico, una mesa de trabajo, donde participe la comunidad, está funcionando todos los jueves, tuvo mucha afluencia de los gremios, de todo tipo de colores, con lo cual se siguió diciendo de la privatización de la salud, de la cobertura universal, todas las mentiras que se dijeron hasta ahora y que con el paso del tiempo va quedando todo muy claro, son todos prejuicios, todos elementos de protesta y no de propuesta. Y en realidad lo que empezó a suceder es que empezaron a llegar los oculistas, los ginecólogos, los endocrinólogos, el pueblo de Maimará empezó a recibir los especialistas y se le planteó la realidad de que se tenga que estudiar esta propuesta que le pone el ministro al pueblo y que el pueblo decida porque así como acá en el Pablo Soria cerramos los consultorios externos, en el interior también pasa que la gente va al hospital porque el médico no está en el puesto de salud. Entonces tiene que bajar de los barrios, de otros lados, a verlo al médico en el hospital, pudiendo este médico, en vez de estar durmiendo en la guardia, estar atendiendo en el puesto de salud a la población sin que esa población se tenga que trasladar que ya por costumbre, por cultura, el paciente se auto refiere al hospital. Entonces, planteada la discusión que bueno que la comunidad participe, que bueno que la comunidad decida, ahora se entendió claramente que no hay ni un recorte presupuestario ni nada, simplemente decir con esta plata estoy teniendo este médico durmiendo en la guardia porque si viene un código rojo no lo para, no lo sabe hacer, termina todo derivado al Pablo Soria. Las mismas horas médicas pueden estar hoy puestas hasta las 12 de la noche en un puesto de salud. Decida la comunidad, participe la comunidad, involúcrese en su hospital, defienda su hospital y decida, el Ministerio va a acompañar lo que diga la comunidad en definitiva.

En ese marco, ahora las versiones indican que se está desmantelando el Servicio de Infectología del hospital “San Roque”.

Claramente no es así, es exactamente lo contrario, por eso digo que está bueno que se hablen estos temas, que la sociedad se informe. Lo que se hizo es declarar la alerta sanitaria en sida, sífilis, tuberculosis y consumo problemático. Esto es visualizar la manera en que recibo este Ministerio, que tenemos los índices más altos del país en tuberculosis y que estas son acciones que no se tomaron hace diez años atrás. Lo que haga este ministro va a impactar en el año 2028 desde el punto de vista de los indicadores sanitarios, con lo cual la visualización de la problemática es reconocer la problemática y empezar a buscar por qué tenemos este índice, tenemos dinero, tenemos médicos, tenemos agentes sanitarios, tenemos medicamentos, entonces por qué tenemos el índice más alto, porque algo no estamos haciendo bien, cosa que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces qué tenemos que hacer, procesos, que no tenemos; qué se ha perdido, la hoja de ruta, desde que el agente sanitario detecta la patología no llegó nadie a abrirle la boca y ponerle la pastilla, el antibiótico, al paciente, que es la manera que los indicadores van a mejorar. Esto es volver a las fuentes que nos enseñó Carlos Alvarado y es contrariamente a lo que dicen los que se están metiendo en este tema desde el punto de vista político. En el hospital “San Roque”, el famoso Servicio de Infectología estaba compuesto por dos profesionales y el Servicio de Infectología de la Provincia tiene ocho, nueve, infectólogos que no están donde tienen que estar porque están peleados con el jefe, porque dicen que no podían volver al servicio porque tenían problemas con su jefe. Ahora cuando declaro la alerta sanitaria, los problemas personales pasan a un segundo plano, acá estamos poniendo primero a la gente. Dijimos señor jefe córrase, vuelvan todos los infectólogos; quién de ustedes es el mejor, todo el mundo dijo que la más preparada en este tema es la doctora Elías; a dónde tengo la georeferencia de mayor problemática de sida en la provincia, la tengo en el departamento El Carmen, en Perico. Entonces le dije a la doctora usted va a ese departamento y me baja los indicadores, me hace la hoja de ruta; qué se interpretó, persecución porque la doctora es presidente de una asociación, es de otro signo político. Entonces hablé con ella, me presentó un plan para sida que realmente hay que sacársele el sombrero a la doctora, la llamé, la felicité, le dije excelente, vaya y haga lo que me puso en este plan porque si usted lo hace y los médicos en vez de pelearse se dedican a concentrar su energía en los pacientes y en preguntarse por qué esta provincia teniendo todo lo que tiene para combatir esto tiene los índices más altos y no hacen un poquito de autocrítica de que son los responsables de por qué las cosas no están funcionando, no sólo ellos, el Ministerio, cualquiera, acá el problema no es de uno, es de la provincia, con lo cual si se pone en foco el paciente seguramente los indicadores van a bajar. Creo que el plan que me presentó la doctora Elías es magnífico porque dice qué hay que hacer desde el agente sanitario, el enfermero, el médico, el Ministerio.

Si se lo quiere ver desde el prisma de la mala intención, se va a decir persecución, cierre del servicio. Así que en un servicio donde había dos profesionales, ponerle ocho eso es cerrar, no, eso es mentir, eso es tergiversar, eso es tener mala intención. No soporta dato mata relato, es tan sencillo como eso. Entonces los señores que pretenden hacer política con la salud que vayan a hacer otra cosa porque en esta provincia queremos tener una política de salud que se respete, que se vaya este ministro, venga otro y las acciones se puedan continuar en el tiempo y en el espacio.

¿Qué lectura hace de que aún la Legislatura no haya sancionado la iniciativa oficial vinculada con el cobro de un seguro de salud a extranjeros?.

Por lo que se, tienen problemas de conformación algunos de los bloques, es un tema del que no quisiera opinar porque no lo conozco. Presentamos los dos proyectos, la ley de recupero que para nosotros es mucho más importante que la de cobro a extranjeros. Como decimos en el fútbol, ahora la pelota está de otro lado de la cancha así que estamos a la espera de una respuesta. Me citaron dos veces, di todas las explicaciones del caso, obviamente algunos coinciden y otros no, por suerte los que no coinciden son la minoría. Planteamos cuál podría ser una propuesta superadora y seguimos estando en la protesta y no en la propuesta.

¿En caso de que se sancionara la ley legalizando el aborto, el sistema sanitario provincial estaría en condiciones de asegurar el cumplimiento de la norma?.

El problema es cómo se sanciona si es que se sanciona. Particularmente este ministro espera que no se sancione porque estoy en contra del aborto, pero si así lo hiciera la Provincia va a garantizar exactamente todo lo que diga la ley.

¿Hay recursos humanos y materiales?

Dependerá de cómo salga la ley, si se respeta a los objetores de conciencia o no. Es un tema que es bastante polémico como para suponerlo. Hay que ser muy concreto porque en el caso que se respete o contemple a los objetores de conciencia, obviamente también vamos a cumplir la ley, tanto respetando a los objetores si es que se incorporara en el proyecto como si así no se hiciere. La ley está para cumplirse.