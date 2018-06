"Jujuy ayuda con el corazón" presente en el maratón

"Jujuy ayuda con el corazón" ofrece comida y ropa de abrigo a las personas en situación de calle todos los jueves. Se trata de un grupo de voluntarios que trabaja sin fines de lucro y que no pertenece a ningún partido político ni religioso.

Estará presente mañana en el Maratón de El Tribuno de Jujuy para recibir la colaboración de la comunidad que participe de esa actividad familiar.

Estos jóvenes que no ven los inconvenientes o incomodidades a la hora de ofrecer su solidaridad a quienes lo necesitan, no tienen un lugar fijo donde funcionar, por lo que actualmente cocinan en un domicilio prestado del barrio Villa San Martín.

Durante los primeros recorridos cocinaban en una vivienda del barrio Gorriti, después en otra de Coronel Arias y así pasaron por diferentes familias que ofrecían sus cocinas, y de allí salían a repartir la comida.

El grupo viene funcionando desde hace dos años y medio, integrado por jóvenes de distintos barrios, tales como Campo Verde, Chijra, Alto Comedero, 30 Hectáreas, El Chingo y San Martín, entre otros, además de Palpalá.

La tarea que realizan comienza el lunes a través del grupo de Whatsapp acordando qué menú se hará el jueves de esa semana y se pasa la lista de ingredientes, los que entre todos los voluntarios van aportando algo de lo que se necesita. Luego se reúnen los jueves a las 20 para cocinar, y de acuerdo a las manos que hayan para colaborar, salen a repartir la comida y la ropa que consiguen, entre las 21 o 22.

El menú que ofrecían a las personas que están en situación de calle, en el verano era acompañado con un vaso de jugo, pero en éstos meses de frío, se suplió por arroz con leche o anchi y bebidas calientes que ayuden a paliar las bajas temperaturas.

Sus recorridos comienzan en los monoblock del parque San Martín; luego bajan hasta la avenida 19 de Abril y Senador Pérez; pasan por la calle Necochea y 19 de Abril y de allí se dirigen hasta el hospital "San Roque"; bajan Hipólito Yrigoyen hasta el sector de aleros detrás de la construcción del Mercado Central de avenida Almirante Brown donde se juntan entre ocho y doce personas. Continúan hacia los Baños Públicos; cruzan hasta avenida El Éxodo; suben hasta el sector de "la papelera" ubicada en la zona de la exterminal, allí hay aleros donde se alberga la gente para dormir. Así, terminan el recorrido en la vieja terminal donde se encuentra mucha gente en esta situación, que se autoconvocan para esperarlos. De este modo, cada jueves entregan entre treinta y ocho y cuarenta platos de comida; generalmente el número no varía pero si les sobran bandejas les repiten la porción a quienes lo deseen.

Ayudemos a ayudar

Para poder concretar esta iniciativa, el grupo de voluntarios pide durante todo el año la colaboración de la comunidad.

Para realizar donaciones comunicares a través de la cuenta de Facebook "Jujuy Ayuda con el Corazón".

También reciben la ayuda de un grupo de la franquicia de helados Grido, quienes aportan variedad de alimentos. También reciben ayuda de Nor Plas de barrio San Pedrito y de la Granja Magalí que aporta maples de huevo.

“Venden la ropa en vez de donarla”

Claudia Mendoza, referente de “Jujuy ayuda con el corazón”, comentó que debido a la situación económica por la que atraviesa el país no están recibiendo la suficiente ropa de abrigo. “Como estamos ahora la gente prefiere vender la ropa y no donarla, entonces nos cuesta conseguir abrigo. Ahora nos están donando ropa de verano, pero para estas bajas temperaturas no les sirve a la personas en situación de calle. También queremos conseguir y con urgencia muchas frazadas porque es lo más costoso, lo que más necesita y pide la gente que vive en la calle”.

Por otra parte, los que deseen acercarles donativos pueden hacerlo en calle 1º de Mayo esquina Iturbe de barrio San Martín; o mandar un mensaje a la página de Faceboock “Jujuy Ayuda con el Corazón”. Los números de contacto son (0388) 4968305 y (0388) 4718359.

Mañana, participarán del gran maratón de El Tribuno de Jujuy con un stand donde recibirán las colaboraciones.