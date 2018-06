Podrían apartar de la querella a Millón Quintana

El fiscal Anticorrupción se reunirá el lunes con el gobernador de la provincia y dejaría de formar parte de la querella acusatoria.Según la acusación, el fiscal no cumpliría con los requisitos que el Colegio de Abogados le exige a cada letrado para un juicio.

La denuncia en contra del fiscal Anticorrupción de la Provincia presentada por el letrado Juan Ángel Cabezas Hametti en la audiencia preliminar por el juicio de la causa conocida comúnmente como "Pibes Villeros", podría apartar de la querella al fiscal.

Luego de los momentos tensos que se vivieron en el salón "Vélez Sarsfield" del Palacio de Tribunales el pasado jueves, en el inicio de la audiencia preliminar, para establecer fecha del inicio del debate oral, con la presencia de más de una veintena de abogados, más de 30 imputados y un nutrido grupo de periodistas, altas fuentes judiciales le confiaron a nuestro diario que el fiscal Anticorrupción Millón Quintana fue citado por el gobernador de la provincia para el lunes a primera hora y es muy probable que sea apartado de la querella de esta causa.

En otro aspecto, llamativamente el fiscal de Estado Mariano Miranda y el fiscal Anticorrupción Joaquín Millón Quintana no adhirieron al requerimiento del pedido de elevación a juicio por parte del fiscal del Ministerio Público.

Es que ellos necesariamente deben efectuar una adhesión o hacer su propia tesis acusatoria, pero insólitamente nada de esto ocurrió. Y claro está que esto significa que ellos no pueden producir alegatos en el final del debate oral y público.

Situación tan grave, como la que se le acusa a Joaquín Millón Quintana de no reunir "los requisitos para ocupar el cargo que ostenta, en virtud de no cumplir con las condiciones de ley para su designación y muchos menos para su participación en la causa, no contemplando aspectos jurídicos esenciales", decía lo manifestado en audiencia preliminar.

Juan Ángel Cabezas es representante legal del exdirigente social Alberto "Beto" Cardozo, uno de los 31 imputados en esta causa que investiga la malversación de fondos públicos que llegaban de Nación a los municipios y los cooperativistas que pertenecían a la Red de Organizaciones Sociales que presidía Milagro Sala, cobraban el cheque y le entregaban el dinero a ella misma.

El dinero era destinado a la construcción de viviendas sociales en toda la provincia y la investigación inicia cuando las cámaras de un banco captaron el momento del retiro del dinero por parte de los dirigentes allegados a Milagro Sala.

Cabezas pidió "la nulidad del requerimiento por estar contaminado, una antigedad de 72 horas contra ocho años de antigedad, es por ese pequeño error de dos años", había manifestado en tono irónico ante el Tribunal en lo Criminal N§ 3.

Todos los planteos que fueron realizados por las partes deberán resolverse en el término de 5 días corridos, es decir que el próximo miércoles a media mañana el Tribunal enjuiciador presidido por la jueza Alejandra Tolaba, dará a conocer las resoluciones de los incidentes.

Junto a estas resoluciones, hay posibilidades de que algunos de los más de 20 imputados queden sobreseídos y otros vayan a un juicio abreviado, por la secundaria participación.