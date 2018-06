Aumenta la demanda en el Diat de Alto Comedero para tratar adicciones

Desde enero a mayo se demandaron 100 casos nuevos para tratamiento y asistencia de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat) de Alto Comedero. La sobredemanda se vincularía a la crisis social y genera un esfuerzo del equipo que ahora atiende a 250 personas y busca sumar instituciones para ampliar el abordaje.

"En este momento estamos con una sobredemanda, parece que tiene que ver con una crisis social que se está profundizando. Desde enero a mayo hemos recibido 100 consultas nuevas, y aparte están los pacientes que están recibiendo tratamiento, que son 150", explicó Eugenia García Wilde, directora del Diat Alto Comedero.

Llegan por demanda espontánea o por derivaciones de la Guardia de Salud Mental que arriban tras su ingreso por intoxicaciones, por lo que articulan con el Diat; otros llegan por escuelas o acompañados por familiares para pedir tratamiento.

"El consumo de pasta base y alcohol es el más problemático y con el que más llegan. Y las situaciones de calle asociadas al consumo también, cada vez son más las situaciones de urgencia asociadas al consumo también, cada vez son más las situaciones de urgencia por las que se dan las presentaciones", precisó la directora.

También se consume pegamento y marihuana, lo que está asociado al costo ya que incluso la clase media también consume pasta base.

Pese a la demanda en el Diat no tienen lista de espera porque deben dar respuesta, ello les significa redoblar esfuerzos por lo que tratan de involucrar a los puestos de salud y a otras áreas e instituciones para trabajar en forma integral. Es que este centro, que funciona desde 2014, es de asistencia de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y está ubicado estratégicamente para dar respuesta a las demandas locales, y que en este caso el 50% de los casos proviene de Alto Comedero, un barrio que aglutina a otros y es el de mayor población.

El tratamiento es de un abordaje integral en ese centro de día, tienen un ambulatorio intensivo y varía según el diagnóstico, las características, la situación de la persona, el contexto donde está por lo que determinan el dispositivo para armar. Entonces se decide si deberá ir media jornada, cuántas veces por semana, o sólo con el psicólogo, el operador, trabajo social o coordinando con centros de salud. Es por ello que tratan de hacerlo en el territorio involucrando y comprometiendo a la comunidad y a instituciones de salud, escuelas, clubes, escuelas, etc.

Precisó que es por ello más difícil abordar por qué están en situación de calle, por qué rompieron sus redes de apoyo afectivo y familiares, y que en algunos casos se da que se trasladan a la zona de "Azopardo o San Isidro" donde se instalan por meses, y cuando llegan tras pasar por la Guardia de Salud Mental, llegan sin una demanda del tratamiento propio. Esto implica iniciar un vínculo con la persona, confianza, tratar de determinar con quién contar como referente para que acompañe, lleva tiempo y está comprometida también su salud física, sean heridas o problemas de salud físicos, dolor de cuerpo, hambre por no haber comido hace días.

"Entonces, después empieza la persona a disponerse a querer hablar de sus cosas, de lo que le pasa y a construir una demanda de tratamiento", precisó la directora García Wilde al detallar cómo se logra el primer paso en casos de personas en situación de calle. Llegan de todas las edades, de 14 a 65 años, pero la mayor proporción de ellos está entre los 15 y 24 años; en tanto los mayores llevan mucho consumo de alcohol de larga data, hay alcoholismo. En tanto, del total de la demanda, el 21% corresponde a mujeres.

Realizan trabajo interdisciplinario

“Estamos con mucha demanda este año, creo que tiene que ver con una profunda crisis social que estamos atravesando no sólo en la provincia sino a nivel nacional, y eso repercute en estos síntomas sociales.

Y las adicciones que tienen múltiples síntomas sociales y que tienen problemáticas subyacentes múltiples, económicas y pueden estar asociadas a intentos de suicidio, violencia, es una problemática compleja y multicausal”, precisó la directora y psicóloga del Diat Alto Comedero, Eugenia García Wilde.

Problemática multicausal

Al tratarse de una problemática multicausal trabajan en forma interdisciplinaria.

Es decir, intervienen varias disciplinas, desde el Trabajo Social para trabajar el contexto, la familia, buscando referentes afectivos que acompañen; los acompañantes terapéuticos que orientan en el proceso que transitan de tratamiento y luego para que elaboren un proyecto de vida, sea de carácter educativo, laboral y recreativo, entre otros.

Los talleristas

En tanto, los talleristas permiten acceder a talleres de deporte, música, artes plásticas, yoga, expresión corporal, informática, audiovisuales, zumba, funcional y otros.

Además, estos talleres están abiertos a la comunidad, porque se busca que trabajen con ellos, y en otras actividades particulares de deportes como olimpiadas para lo cual se convoca a las comunidades educativas.

Por ello recordó que recientemente culminó un torneo de fútbol femenino “Nosotras también”, que reunió a 16 equipos e incluyó a la comunidad.

Preocupan situaciones que involucran a mujeres

ATENCIÓN/ DEPENDENCIAS DEL DIAT EN ALTO COMEDERO.

Las mujeres que consumen drogas es otro tema que preocupa y ocupa al Diat en virtud de las consultas que reciben, ya que supone el 21% de las mismas. La problemática por la situación de riesgo de vida de las mujeres embarazadas generó un proyecto que apunta a que accedan a tratamiento antes de que den a luz.

La idea del proyecto es generar mayor accesibilidad de las mujeres al tratamiento. Es que viene sucediendo que se derivan del Hospital Materno Infantil los casos de consumos problemáticos, una vez que tuvieron sus bebés, la mayoría de adolescentes y tras los nueve meses de gestación, se agravaba y no llegan a tratarse.

Por ello, se propusieron hacer un trabajo con la comunidad para generar conciencia y sensibilizar a la población respecto a la problemática, para que hagan un tratamiento e implica un trabajo con todos los sectores de salud, para que cuando llegan a la consulta sea por embarazo o no se las acerque a tratamiento.

Es que entienden que muchas veces una mujer llega a la consulta y “se detecta que hay un consumo pero no se articula con la institución para que inicie un tratamiento. Es decir, se desestima o no se da un valor e importancia que tiene de riesgo de vida para esa mujer y para ese bebé el consumo problemático”, precisó la directora Eugenia García Wilde.

Por ello consideran que se debe hacer un trabajo con las escuelas, los clubes y la comunidad en general. Para ello planificaron el proyecto dirigido especialmente a Alto Comedero, porque la mitad de las consultas son del barrio, y con las instituciones implicadas para que se involucren.

Se apunta a que se concreten “articulaciones” y no derivaciones, porque ya se hacen y se reducen a la indicación de dónde presentarse para pedir tratamiento que generalmente no llegan a concretarse si la persona no va.

En tanto, articular implica que se comuniquen con la institución a donde quieran enviar a la persona, que generalmente no demanda el servicio, para que llegue y acceda a tratamiento.

Es que se contempla que muchas veces hay riesgo de vida, en otras tienen a cargo a niños pequeños, por lo que se busca trabajar anticipadamente y prevenir medidas de intervención que en algunos casos podría devenir en separación de sus niños.

Actividades para el 26 de este mes

El próximo 26 de este mes, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones, el Diat Alto Comedero prevé sumarse a la campaña nacional “Acompañe, no castigue” que este año se refiere a las mujeres que usan droga.

Propuestas culturales

Incluirá un encuentro de bandas musicales y de distintas áreas artísticas y sumará una obra de títeres de “teatro reflexivo” que abordará la problemática de género referida al consumo.

Está destinada a la comunidad, sobre todo de Alto Comedero, y suelen sumarse las escuelas del barrio, los clubes, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Escuelas que se sumen

La convocatoria sigue abierta para los establecimientos que deseen sumarse, y pueden hacerlo llamando al celular 155839451.