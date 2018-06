ETJ090618-024N01-Reparación Histórica, hasta fin de mes se acepta o se rechaza

El titular de Anses, Carlos Carrillo, se reunió ayer con referentes y directivos de distintos centros de jubilados de la provincia para brindar novedades sobre el beneficio de la Ley 27.260 de Reparación Histórica.

El adulto debe ingresar a www.anses.gob.ar junto a una persona de confianza para crear la clave de seguridad social.

Principalmente explicó que aquellos jubilados que hayan recibido la propuesta de la Reparación Histórica, deberán aceptarla o rechazarla hasta el 30 del corriente mes.

Aquellos que no la recibieron y que en algunos casos el trámite les figura "en proceso" informó que "deben tener tranquilidad ya que el vencimiento no opera para ellos hasta que reciban la propuesta".

En el caso de los usuarios que hasta el momento no iniciaron los trámites para la reparación, en primer lugar deberán concurrir al Centro de Jubilados y Pensionados de Jujuy, ubicado en calle La Madrid y 19 de Abril o a la Casa del Jubilado en San Martín 1550.

En este punto Carrillo mencionó que las personas también podrán sacarse las dudas e inquietudes sobre el asesoramiento básico en la oficina de Anses de 13 a 14, "sugerimos que sea en ese horario para que no confluya con la atención al público que tenemos durante todas las mañanas", indicó.

A su vez destacó que si la persona ya cuenta con los papeles para firmar el convenio, deben concurrir a la Defensoría que se encuentra a cargo del doctor Daniel Reynoso, ubicada en la calle Ramírez de Velazco 110, 1° piso, los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11. "Allí van a recibir el patrocino gratuito y se acercan luego a Anses para firmar el convenio", resaltó el titular.

Por su parte, la presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Jujuy, Delicia Geréz, sostuvo que todavía hay mucha gente que está desorientada y no conocen cómo manejarse con la Reparación Histórica. "El Centro de Jubilados asesora, diariamente tenemos una gran concurrencia de gente, no importa que no sean asociados, lo mismo los atendemos", explicó.

Por otro lado, mencionó que "principalmente la persona que ya cuenta con una clave es más ágil atenderlo y también les creamos la clave social".

Los juicios

Otros de los casos que se abordaron durante la reunión son acerca de los juicios, "sabemos que en Tucumán y en otras provincias una gran cantidad de juicios están teniendo solución y ya están cobrando. Lo que pasaba en Jujuy principalmente se basaba en la demora judicial porque teníamos un solo juez federal y no daba abasto".

Por último, el presidente de la Federación del Centro de Jubilados, Vicente Luna Pizarro, se mostró satisfecho por la importancia y apoyo que les brinda el titular de Anses a los jubilados. "Es importante para nosotros esta reunión, porque asistieron directivos que tienen gente a las que también asesoran y sé que ésto llegará a todo el interior , que nos preocupa también".

En la sección Reparación Histórica podrán visualizar el monto del haber con reajuste, y retroactivo en caso de corresponder.