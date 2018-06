Segura reconoció que aún no están firmes los cambios

Gimnasia se encuentra charlando con los representantes de los jugadores para el armado del nuevo plantel. Así lo reconoció el presidente Pedro Segura en charla con El Tribuno de Jujuy. "Estamos trabajando y viendo los números. El club se mueve con un presupuesto acotado dentro de sus posibilidades. La idea con Martín Astudillo es armar una buena columna vertebral con un arquero experimentado, dos sólidos centrales y algún centrodelantero que meta goles", detalló.

En cuanto a la partida del portero Javier Burrai, quien estaba en los planes del "Pulpo" para la próxima temporada, Segura explicó que tiene una propuesta del fúbol ecuatoriano. "Nosotros trabajamos como hasta ahora, ordenadamente, con un presupuesto real y en la medida que podamos, se quedarán los jugadores que el DT nos pidió", indicó.

En cuanto a la reestructuración que se viene, el dirigente fue tajante al respecto. "Las reuniones en AFA son permanentes. Estuve la semana pasada y la anterior en la AFA. Me junté con Ferreiro y "Chiqui" Tapia más otros representantes del interior viendo el tema de la reestructuración. Se habla de muchos temas, pero no hay nada en concreto. Cuando uno llega allá, siempre se produce un cambio que se debe estudiar. Creo que todo se va a dilucidar una vez que termine el Mundial", dijo convencido. Remarcó que no está la firme de disputa de este campeonato ni del próximo. "Se continuaría jugando como hasta ahora, pero tiramos la idea de un tercer ascenso, ya que son cuatro los que bajan de la Superliga. La última palabra los tendremos el día que los 24 presidentes de las instituciones de la B Nacional nos reunamos con el titular de la AFA", declaró.

Finalmente, Segura sostuvo que no se puede seguir elaborando campeonatos de acuerdo a la conveniencia de algunos. "Surgió la idea que no haya descensos. Hay varios comprometidos en serio y se juega de acuerdo a quién le convenga. Los del interior vamos en pérdida, pero me imagino que iremos a una votación y acataremos a la mayoría. Ya le dije a Tapia que debemos pensar una competencia de la B Nacional a cuatro o cinco años como es la Superliga