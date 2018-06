Ya está todo preparado para la fiesta de mañana

Correr el Maratón de El Tribuno de Jujuy deja a todos los atletas una sensación única con un sentido de pertenencia quizás hasta muchas veces difícil de explicar.

Ayer en el predio del RI 20, Carlos Colque realizó los últimos movimientos para hoy descansar y esperar la prueba de mañana, en diálogo con nuestro matutino, el atleta emocionado resaltó que "mañana es mi cumpleaños, pero mi cumpleaños deportivo, yo comencé a correr con esta competencia", manifestó con lágrimas en los ojos desbordado por la emoción.

"Para mí es muy especial porque observas tanta gente que está preparado para eso con el objetivo de llegar a su meta, la partida me gusta porque es como que se te contagiara una energía, eso para mí es lo grande, todos están con una energía, además es el lugar donde más atletas se encuentran, corrí en varias provincias y me di cuenta de que es la carrera de mayor convocatoria, desde que comencé a correr el maratón de El Tribuno me dije que no iba a perderme ninguna edición porque es como si fuera mi cumpleaños", opinó.

Colque resaltó que "es un día para pasar en familia, hermanos, sobrinos, invité a todos, están anotados, ya corren, aparte que va a ser un encuentro familiar sueño con subir al podio, estoy haciendo 40 minutos en los 10 kilómetros, mi hijo correrá por primera vez, Joaquín Elías, eso me pone contento porque va a estar a la par mía corriendo, hará los 4 kilómetros, está motivado", subrayó. El predio luce impecable para mañana recibir a más de 15 mil personas entre atletas, acompañantes y familia en general. Porque algunos no van a correr sino simplemente a acompañar a un familiar, sin embargo, aprovechan para pasar el día al aire libre, porque esa es la esencia del Maratón de El Tribuno de Jujuy, una actividad social al aire libre para que la familia jujeña pueda disfrutar y pasar un domingo diferente.

Lo mejor es el pronóstico del tiempo, según marca mañana habrá 28 grados, por lo tanto la presencia del sol está garantizada.

Otro atleta que estuvo realizando trabajos regenerativos fue Cristian Castro, competidor de Perico que sueña con hacer podio, "vengo entrenando mucho, correr esta carrera y ganarla es el sueño de cualquier jujeño porque hasta el momento todos los que ganaron son de otro lado", destacó el pedestrista que apunta a una carrera de 21 kilómetros. "El marco de espectadores motiva mucho para llegar a la meta más allá del cansancio", sostuvo.