VIDEO: "Le aseguré a Sampaoli que podía atajar contra Islandia"

Dieciocho días después del entrenamiento en el que Sergio Romero agravó su lesión y quedó desafectado de la Selección Argentina, el arquero rompió el silencio en TyC Sports. Recién operado y en directo desde Barcelona, el jugador de Manchester aseguró que "la lesión es del 2004" y que llegaba a atajar contra Islandia.

"Cuando me operaron a los 17 años quedó un fragmento de cartilago suelto adentro de la rodilla, pero alojado en la parte posterior", comenzó explicando Romero, quien a pesar del inconveniente pudo hacerse el camino para cumplir el sueño de atajar en Copa América e incluso el Mundial.

Sin embargo, el mayor problema apareció luego del partido contra España. "El golpe fue durísimo", comentó. Ya en Argentina, el tema empeoró: "En el segundo entrenamiento sentí un 'crack'. Cuando hablé con los doctores me dijeron que tenían que sacármelo porque tal vez me pasaba en un partido y no me iba a dejar caminar".

Acto seguido, el ex Racing se comunicó con el cuerpo técnico: "Hablé con Jorge, le expliqué la situación y los tiempos de recuperación (...). Le dije que no tenía nada roto, que tenía un fragmento suelto hace 10 años que había que retirar y le aseguré que iba a estar disponible en 10 días para atajar contra Islandia".

"Los tiempos de Sampaoli y el cuerpo técnico eran otros. Querían a una persona que entren todos los días y me desafectaron a las 4 horas", finalizó.