VIDEO: Enzo Pérez: “Sé que corro desde atrás”

A las 9 de la mañana del sábado llegó la confirmación: Enzo Pérez era el hombre elegido para reemplazar a Manuel Lanzini, que sufrió la rotura del ligamento anterior de su rodilla derecha. El volante de River, de gran presencia en el proceso que depositó a la Selección Argentina en el Mundial, voló a Rusia este mediodía, luego de hablar con la prensa.

“Me toca disfrutar, sé que corro desde atrás porque los chicos me llevan mucho tiempo de ventaja, pero daré lo mejor desde donde me toque” dijo Enzo antes de abordar rumbo a Rusia, donde se sumará al plantel que encabeza Jorge Sampaoli.

Enzo aseguró que estuve entrenado y llega con rodaje a la Copa del Mundo: “Esta semana arranqué de vuelta a entrenar, porque sigo un plan que nos dio el profe de River, para no llegar sin trabajo a la pretemporada”.

Para cerrar, el futbolista dijo que aún no sabe qué función esperan que cumpla, pero que confía en Sampaoli: “No sé en qué posición me va a utilizar, pero me conoce muy bien, por eso me ha citado y sabe dónde puedo rendir”.