Los atletas de élite que buscan subir al podio

Tras una ausencia de un año, Gustavo Frencia volverá a decir presente en el Maratón El Tribuno de Jujuy. El atleta riojano se tiene mucha fe y reconoció estar en gran forma para intentar subirse a lo más alto del podio. "Estoy muy contento de poder estar presente una vez más en este clásico maratón. Es una excelente convocatoria que año a año viene creciendo a pasos agigantados. La verdad que me pone muy contento ver ese crecimiento y poder estar presente como dije una vez más. El año pasado por un tema de compromisos no pude venir y me quedé con muchas ganas de poder estar. Pero este año lo tenía agendado desde hace tiempo. Estaba muy seguro que vendría y no había forma de estar ausente. Estoy aquí y con muchas ganas de competir", expresó.

Con mucha confianza, el riojano manifestó que viene "a buscar el primer lugar. La verdad que me siento bastante bien. Estuve participando en una serie de competencias en este último mes y medio con buenos resultados en todas las carreras. En Buenos Aires estuve en los clásicos maratones a nivel nacional. Estuve también en las fiestas mayas que se hizo el 25 de mayo también en Buenos Aires y pude ganar haciendo mi segunda mejor marca en los 10 kilómetros. Así que ahora estoy bien y muy conforme con mi físico. Creo que estoy con las condiciones físicas aptas para poder ganar, pero primero hay que correr. Así que estoy a la expectativa de largar, hacer una buena carrera y poder, si no se puede ganar, hacer podio una vez más. Con esta competencia termina mi período competitivo y comienzo a entrenar para la segunda parte del año".

Destacó además Frencia que "este año hay bastantes atletas que están muy interesados en competir en este maratón. Ya es un maratón que se conoce a nivel nacional. Muchos atletas de élite a nivel nacional lo tienen en la mira y marcan en su agenda. Eso habla bien de lo que se está haciendo aquí, porque no solamente están los créditos locales que intentan ganar, sino que cuentan con gente que viene de afuera. Me sorprende mucho la cantidad de niños que van a competir y la verdad que lo mejor que se puede hacer por ellos es incluirlos en el deporte. Desarrollar desde temprana edad el deporte es fundamental para los niños y más si es en el atletismo. La verdad todas las felicitaciones para la gente del diario El Tribuno que trabaja muy duro para hacer esto posible".

Finalmente, recordó el maratonista que supo vencer en las ediciones 2013, 2014 y 2015 que "el circuito lo tengo dibujado en mi cabeza. De a poco voy dibujando el circuito, que como dije en ocasiones anteriores es muy técnico. En la primera parte te engaña y en la segunda parte se hace un poco difícil. Pero vengo preparado para eso y no me quiero llevar ninguna sorpresa. La verdad que estoy conforme con la manera en que llego a la competencia".

Marcelo Fabricius

El catamarqueño Marcelo Fabricius nuevamente será animador del Maratón El Tribuno de Jujuy. El fondista que supo ganar ya este competencia, se mostró con muchas expectativas de cara a la gran cita, de la cual ya es un habitué.

"La verdad que me siento muy contento por estar un año más presente. Creo que es la sexta vez que estoy presente y me encanta correr en Jujuy. Vengo con las mejores expectativas para esta competencia. Vengo con la firme idea de subirme al podio. Quiero estar entre los tres primeros al menos como todos los años y si es posible, llegar a ser el número 1", sostuvo el atleta de Catamarca. Además, remarcó que se preparó "muy bien" para la carrera, aunque comentó que "últimamente me salió un dolor en el pie que me impidió entrenar en doble turno como habitualmente lo hago. Pero de todos modos vengo con mucha expectativa y tengo la ventaja de conocer el circuito. Así que me queda solamente planear una estrategia".

Carla Vidal

Desde San Luis, Carla Vidal tras la ausencia del año pasado, volverá a estar presente en el Maratón El Tribuno de Jujuy. En su visita a este matutino, Vidal sostuvo estar "muy contenta de poder estar nuevamente presente. En el 2016 me tocó estar y pude subir al podio. El año pasado por cuestiones personales no pude venir a Jujuy, pero este año por suerte se me dio la oportunidad de volver y me siento muy feliz de volver a competir", agregando que "sé que tengo buenas rivales, pero sé que daré lo mejor de mí para intentar subirme al podio una vez más como lo hice en el 2016".