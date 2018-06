Pacientes piden soluciones

Personas en lista de espera, que recibieron un trasplante y en diálisis encontraron un refugio dentro de la asociación “Jujuy da vida”, que no solo intenta contenerlos sino también brindar soluciones a sus dificultades.

Leonardo Abán, referente de la ong, en diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó lo siguiente: “Estamos preocupados porque no está llegando la medicación para los pacientes. Ya hicimos reclamos presentando notas en el Ministerio de Salud pero aún no obtuvimos respuestas”.

En ese sentido remarcó que durante la semana hubo inconvenientes con una persona que llegó desde Vinalito a buscar su medicación y no se la dieron en su totalidad porque no había, y tiene que volver a fin de mes.

“Este problema es muy importante solucionarlo porque hay gente que depende de esta medicina y la necesita con suma urgencia. No queremos que pase lo que ocurrió en el 2016 cuando nos quedamos sin esas provisiones”, apuntó Abán.

Siguió diciendo que “a la par de esa situación, también estamos reclamando para que se vuelva a abrir el consultorio para pacientes trasplantados y los que esperan un trasplante. Desde el año pasado que se cerró y aún no sabemos cuándo abrirá de nuevo, Mientras tanto tenemos que pedir turnos en el ’Pablo Soria’ como cualquier otro paciente”.

Es de esperar que la problemática se resuelva a la brevedad, de manera tal que los pacientes reciban los medicamentos que necesitan para controlar su patología.