Las Pymes apuestan a mantener la producción

Ante la tensión económica a nivel nacional, el aumento del dólar, la suba de tarifas y el precio del combustibles las pequeñas y medianas empresas de Jujuy apuestan a mantener la producción y conservar los puestos de trabajo. Desde el gremio mercantil indicaron que la oferta laboral disminuyó de forma considerable.

Ante esta coyuntura económica, las Pymes jujeñas se encuentran ante el desafío de poder mantener sus ventas y conservar todos los puestos de trabajo para lo que están desplegando diferentes estrategias y trabajando en conjunto con organismos del Estado. Los temas que afligen son: la pesada carga tributaria, la suba de insumos, subas de tarifas y el combustible y la competencia desigual con el comercio informal.

El titular de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, explicó que como consecuencia de la inflación hay un retraimiento del consumo interno por lo que el desafío principal del sector "es mantener el personal de cada establecimiento".

Según el rubro

Alonso consideró que la situación actual no es el escenario ideal y que el impacto de las decisiones macroeconómicas es diferente dependiendo del rubro de cada Pyme, por lo que es necesario buscar alternativas que permitan mejorar la rentabilidad, "obviamente no es fácil, hay que trabajar para mantener toda la estructura que tenemos y eso no es tan fácil, pero tampoco es una realidad de las Pymes únicamente, es la realidad que viven todas las empresas del país".

Sobre las cuestiones que generan mayor preocupación en el sector, señaló que la presión tributaria y las cargas laborales ponen a las Pymes en una situación delicada y que pese a ello se busca no subir los precios y mantener los niveles de producción. "La estrategia es no tocar precios para mantener la venta diaria, lo importante es mantener la estructura y seguir dando trabajo genuino. De nada sirve aumentar precios y que se caigan las ventas y tengamos que despedir empleados", explicó.

Bolsa de Trabajo

Por otro lado, Alonso explicó que la entidad trabaja junto al Estado provincial a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción con el objeto de generar mecanismos y herramientas para poder mejorar la situación de las Pymes en Jujuy.

Uno de los temas analizados la semana pasada fue la puesta en marcha de la Bolsa de Trabajo, Alonso explicó que las Pymes que tomen trabajadores a través de este mecanismo podrán acceder a ciertos beneficios impositivos como descuentos en los ingresos brutos y el impuesto inmobiliario y a los sellos que contribuirá a aliviar la presión tributaria.

Contra el comercio informal

Otro tema que buscan trabajar en conjunto es la lucha contra el comercio informal.

El pedido puntual de la Unión de Empresarios de Jujuy es que se coordinen acciones entre todos los organismos del Estado, tales como Afip, Gendarmería, Aduana, Rentas de la Provincia, el municipio para concretar controles que impidan el ingreso de mercadería que se comercializa en locales informales.