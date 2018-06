Hoy desde el parque San Martín

Organizada por la Red de Familias, conformada por ongs provenientes de las diferentes Iglesias Católicas Evangélicas y de la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy se realizará la marcha denominada "Por las dos vidas", en defensa tanto de la mujer como la del niño por nacer.

La convocatoria interreligiosa se unió para invitar a los jujeños, aún a quienes no tengan estas profesiones de fe, a levantar su voz y hacer la demostración a favor de la vida que también se hará a nivel nacional, en una concentración a las 16.30 en cercanías de la Federación de Básquet, que continuará por calle Alvear, Sarmiento hasta San Martín y concluirá en la plaza Belgrano.

Luego comenzará la actuación de artistas, como los grupos Las Dos Cuerdas y Yamaral, este último que hará la presentación oficial de un tema musical destinado a un Congreso Nacional.

Los asistentes podrán participar de una tarde en familia con la frase "Yo nací", con banderas y globos, donde se muestre la alegría por la vida y se espera a los colegios en general, terciarios, universitarios e instituciones, incluso a los pesebres "porque la Red trata de comunicar valores muy importantes para la familia y la vida".

Los referentes de la convocatoria son Paola Gutiérrez, delegada de la Red de Familias de Jujuy; Silvana Velázquez, de la Fundación Hogar Pequeña Belén; Daniel Gutiérrez, representante de la Iglesia Evangélica, y Ana Alarcón, referente de la Iglesia Católica de la Provincia.

Respecto del tema que los convocó, Gutiérrez indicó que se espera la presencia masiva de la población porque "a la vida hay que defenderla, no es una cuestión de debatir quién tiene derecho a nacer y quién a morir, porque no existe el derecho a matar. La ley del aborto será tratada el día 13 y esta marcha es para que nuestros representantes nacionales sepan que en Argentina no queremos el aborto; que hay otras soluciones más humanas y superadoras que pueden salvar las dos vidas".