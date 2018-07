Fuertes pérdidas en el comercio "por el dólar"

El dólar nuevamente repuntó y el viernes último terminó rozando los 30 pesos, esto renovó la preocupación de los empresarios locales quienes advirtieron que por la crisis económica del país hay una preocupante baja en las ventas del sector comercial que temen se agrave si la cuestión cambiaria no se frena.

La fluctuación de la moneda norteamericana y la consecuente inflación vienen en los últimos meses generando duros golpes en las pymes a nivel nacional que cada vez ven más difícil mantener la actividad y conservar los puestos de trabajo.

En Jujuy los empresarios locales vienen resistiendo desde hace algún tiempo, pero con sólo recorrer unos minutos, se pueden observar las consecuencias en las principales calles céntricas de la capital jujeña.

"Desde hace un tiempo venimos con caídas en las ventas. Estamos en una situación muy complicada y preocupante de cómo asumir los costos y todo esto genera aún más incertidumbre", expresó el referente de la Cámara de Comercio de Jujuy, Guillermo Bustamante, al ser consultado sobre la realidad del sector ante las últimas condiciones económicas.

Bustamante remarcó que el panorama es complicado no sólo por las notables bajas en las ventas, sino por los "fuertes tarifazos que recibimos", el aumento en los costos y la insostenible presión tributaria que lejos de beneficiar a la actividad, la vuelve cada vez más insostenible".

GUILLERMO BUSTAMANTE

"Muchos comerciantes no están pudiendo soportar esos costos y lamentablemente tienen que bajar la persiana. Es realmente triste ver que eso suceda porque el emprendedor no nació de la nada, sino que muchas veces es un empleado que se juega y consigue poner un negocio para ir progresando pero de golpe vuelve a cero", enfatizó.

A modo de ejemplo Bustamante mencionó que los comerciantes esperaban repuntar con las ventas por el Día del Padre, sin embargo, "solamente ese fin de semana tuvimos pérdidas de aproximadamente el 20 por ciento en comparación con el año pasado", lo que demuestra que "no hay plata en la calle, la gente no compra y a nosotros se nos vuelve imposible mantener nuestros comercios".

Agregó que a eso se suma la creciente competencia desleal y destacó que si bien desde la comuna capitalina se están llevando adelante diferentes tareas para erradicar la informalidad, "el comercio ilegal sigue aumentando".

"Sabemos que se están haciendo cosas pero no es suficiente. Necesitamos que se tomen medidas concretas al respecto porque lamentablemente los único afectados somos los comercios legalmente establecidos porque vemos que la actividad se resiente más", afirmó el empresario, y remarcó la necesidad de que se implementen medidas urgentes que permitan garantizar la formalidad en el comercio.

En ese orden se mostró preocupado en torno al futuro económico del país y llamó a las autoridades locales a renovar los esfuerzos y diseñar políticas que permitan hacer frente a la crisis económica, de manera que se pueda garantizar la continuidad de los puestos de trabajo que hoy brinda la actividad comercial en la provincia.

"Esperamos que el Gobierno genere alguna política que aliviane un poco la carga que estamos teniendo las pymes porque la verdad que estamos soportando una carga muy pesada y somos una de las actividades que más fuentes de empleo generan, así que si no nos dan una mano o algún alivio, lamentablemente vamos a tener que ver a muchas pymes que cierren", sentenció.

Existe una parálisis inmobiliaria total

Por otro lado, el también presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Jujuy informó que por la fluctuación del dólar, el mercado está totalmente paralizado en el territorio aunque estiman que antes de fin de año la situación pueda mejorar.

“No hay créditos, no hay consultas ni nada. Lo que es la parte inmobiliaria de la provincia está completamente paralizada”, apuntó Guillermo Bustamante quien señaló que la crisis en el sector comenzó a sentirse a principio del 2018, aunque la última corrida cambiaria fue contundente para el sector.

“Quedó en la nada”

Indicó que si bien las nuevas alternativas para acceder a créditos hipotecarios que surgieron en el último tiempo como estrategia para activar el mercado, generó en un principio grandes expectativas, todo quedó en la nada.

Puntualizó que “desde que empezó la crisis la gente se echó para atrás. El que vende porque no sabe si lo está haciendo bien o mal y el que compra y puede acceder a un crédito tampoco sabe si tomarlo o no porque no sabe cuánto va a terminar pagando o les hacen una reactualización de precios de la propiedad, entonces ya con el crédito no llega para comprar”.

Los alquileres

La crisis económica, acotó, también provocó consecuencias en lo que respecta a los alquileres, siendo la renta de locales comerciales la más afectada.

“Oferta tenemos pero lo que pasa es que no hay demanda. Lo que es para comercios está más complicado porque se están desocupando locales y está costando mucho volverlos a alquilar pero todo tiene que ver con la crisis de los empresarios, los costos son cada vez más altos. Entonces la gente no se arriesga a emprender porque la mayoría tiene que pagar un alquiler”, consideró Bustamante.

Finalmente, mencionó que por el momento no se registraron cierres de inmobiliarias en la provincia, aunque afirmó que por las fuertes caídas “no sabemos hasta dónde vamos a aguantar”.