Maltrato infantil y la lucha de distintas entidades jujeñas para lograr evitarlo

El maltrato infantil es un problema que involucra a la sociedad en conjunto, ya que el hecho de ejercer un acto que perjudique la paz de un niño o adolescente puede significar una sentencia que lo marque de por vida. En otras palabras, puede distorsionar el crecimiento de una criatura, que el día de mañana, por lo que le ocurrió podría inclinarse hacia los malos hábitos como la drogadicción, delincuencia, suicidio o traumas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad. Este flagelo nos afecta a todos.

Los innumerables casos que se visibilizaron en la provincia muestran atrocidades muy preocupantes ya que en los últimos tiempos salieron a la luz situaciones graves de maltrato que culminaron en muertes de pequeños. Aunque las fotos de niños maltratados que aparecen en las redes sociales y medios de comunicación reflejen golpes o desnutrición, por ejemplo, el daño emocional que acompaña a esos actos abusivos son los que más perduran.

Según la ONU, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de la que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato. Pueden ser físicos, psicológicos, sexuales, por desatención, explotación laboral y hasta por exposición a la violencia de pareja. Dentro de esas crueldades, el abuso sexual es uno de los peores escenarios.

En Jujuy, los casos de abuso sexual comenzaron a visibilizarse por la cantidad que se conocen frecuentemente, pero también gracias a un sector del voluntariado que trabaja arduamente para que deje de ocurrir.

“En el 2017 se llegaron a realizar 4 a 5 denuncias por semana, si bien, el número registrado es alarmante, lo es más considerar que las estadísticas indican que gran cantidad de niños, niñas y adolescentes sufren abusos sexuales y nunca llegan a denunciar. Según Unicef: 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 9 niños sufren y/o sufrieron abuso sexual antes de llegar a los 18 años. De ese porcentaje sólo el 10% llega a denunciar, lo cual indica que aún vivimos en una sociedad donde invisibilizamos la existencia de esta problemática”, dijo Romina Tarifa, licenciada en Psicopedagogía e integrante del grupo “Almas Solidarias”.

Para explicar el perfil del abusador, la especialista resaltó que “cuando hablamos de abusadores sexuales o violadores, no estamos hablando de personas con patologías mentales severas que deberían estar internadas y con eso solucionamos el problema, en realidad estamos refiriéndonos a que el 99% de los abusadores son hombres heterosexuales comunes socialmente adaptados, muchos con familias constituidas y en algunos casos con imagen social ejemplar, y pueden pertenecer a cualquier clase social, religión y nivel educativo”.

Es decir, los agresores muestran un perfil de ciudadano normal. Esas situaciones son planificadas de antemano y se realizan en momentos donde generalmente se encuentran con las víctimas desprotegidas de algún adulto responsable que pueda llegar a intervenir.

Tema que requiere educación

En el 2006 se sancionó la Ley Nacional del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) donde se propone educar en el desarrollo de la sexualidad ofreciendo herramientas para prevenir problemáticas de abusos sexuales, embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual con el propósito de promover comportamientos sexuales-reproductivos responsables y saludables. Aplicar con mayor difusión lo que dice esa ley y hacer una fuerte inserción de la problemática en la sociedad puede contribuir mucho para combatirla.

Es muy importante denunciar sea quién sea el victimario, “las ciudades de Palpalá y Perico tienen el registro de más denuncias a nivel provincial, sin embargo, imaginemos lo que pasa en las comunidades rurales, con el trabajo infantil que predomina, con el hacinamiento en las viviendas precarias, etc. Sin dudas, allí las posibilidades de poder denunciar y protegerse de estas situaciones son muy pocas, casi nulas”, explicó Romina Tarifa.

Agregó que “antes, nuestros padres nos educaban para cuidarnos de las personas desconocidas, era común escuchar expresiones como "no recibas caramelos de gente que no conoces, no hables con extraños’, sin embargo, la realidad nos indica que el peligro lo tenemos dentro y fuera de nuestras familias”.

La sensibilización y concientización social del maltrato hacia niños y adolescentes compromete a todos a aportar desde el lugar que ocupe. “El compromiso social voluntario de los jóvenes, profesionales, instituciones y ciudadanos en general es necesario y posible para prevenir estos abusos”, expresó la voluntaria.

Para comunicarse con Romina Tarifa, el contacto es 0388-154327313.



Los jóvenes no encuentran su nido para refugiarse

FUNDACIÓN “ALAS DE ÁGUILA”/ SU MISIÓN ES NUTRIR DE VALORES A LOS JÓVENES.

La Fundación “Alas de Águila” es una institución que desde hace 8 años trabaja con los jóvenes para que crezcan felices y sepan resolver los inconvenientes que se les presentan en la vida.

Sobre su loable tarea, Alejandro Goyechea, presidente de la ong, sostuvo que “en el trato con los jóvenes nos dimos cuenta que existe una devastación de la familia, hay un sistema que parece estar preparado para eso y que tiene que ver con las adicciones, la promiscuidad, el suicidio, todo deviene de una falta de contención familiar”.

“El adolescente no encuentra su nido, se siente solo, no tiene contención y protección de la familia. El niño tiene que crecer con dos tutores, mamá y papá que pueden estar bien o mal, pero deben estar presentes, entonces el chico sabe que puede apoyarse en ellos”, agregó.

Al mencionar ese aspecto, en el que la familia tiene gran incidencia en el fracaso de los más chicos, Goyechea reflexionó que “lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo es rápido y no tiene proceso, las parejas terminan separándose porque no son compatibles, porque ya no sienten lo que sentían y todo lo manejan desde un lugar del mínimo esfuerzo. Entonces dejan de cuidar ese nido, ese lugar donde los jóvenes pueden llevar sus problemas y situaciones. Hay gente que dice que la juventud está perdida, pero no creemos eso, sólo está desorientada por falta de modelos a seguir. Los modelos no tienen que estar afuera, tienen que estar adentro con la mamá y papá, porque todo lo que hacemos ellos lo van a hacer igual. La protección de un niño o joven se da cuando existe ese nido de cobertura, de cuidados y afecto. Los padres vivimos en esta sociedad de consumo que nos lleva a tener el mejor LCD, sin embargo, lo que nuestro hijo necesita es un abrazo y escucharnos. Pero tenemos poco tiempo porque trabajamos más de lo común para pagar ese LCD que pensamos que es lo que necesita nuestro hijo. Entonces vamos sacando espacio y tiempo para la relación con ellos. Sembrar en los jóvenes es sembrar un futuro mejor para las generaciones que vienen. Por eso, en Alas de Águila cuando hacemos talleres siempre remarcamos que lo que importa es lo que llevamos en el corazón”.



Designación de un Defensor del Niño



FIRMAS/ LA RED DE INFANCIAS PROTEGIDAS EN EL MARATÓN DE EL TRIBUNO.

La Red Nacional de Infancias Protegidas es una ong que tiene como objetivo fundamental lograr la designación de la figura del “Defensor del Niño” a nivel nacional y en cada provincia donde todavía no se designó ni reglamentó.

Está integrada por asociaciones civiles, fundaciones, ongs, profesionales y diputados de las provincias que la integran que son: Salta, Tucumán, Jujuy y La Rioja.

Soledad Rojas, delegada operativa de la organización en Jujuy, comentó que “desde la Red exigimos la designación del Defensor del Niño porque en el 2005 la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, estableció en el artículo 47 la creación de la figura del Defensor de los Derechos del Niño. Pero han pasados casi 13 años y todavía no se ha designado”. De sus funciones dijo que “el Defensor del Niño tendrá a su cargo velar por la defensa, protección y promoción de los derechos de los niños consagrados en la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales”. Es un órgano unipersonal e independiente con personería jurídica, legitimación procesal, autonomía funcional y financiera.

El contacto con la Red Nacional de Infancias Protegidas Jujuy es a través de Facebook: Red Nacional Infancias Protegidas-Jujuy, Twitter: Red Nacional Infancias Protegidas-Jujuy o al teléfono 0388- 156029552 (Soledad Rojas).



El "Show de Estrellina’ para prevenir

DE MANERA DIVERTIDA. “ESTRELLINA” ENSEÑA A LOS NIÑOS A CUIDARSE.

Mónica Sagardia es otra voluntaria que brinda su aporte para combatir el flagelo. Desde hace 3 años decidió llevar a cabo una interesante e innovadora propuesta. Vestirse de payasa y mediante juegos, cantos y cuentos enseñarles a los pequeños a cuidar sus partes íntimas. Su objetivo es que ellos y sus padres tomen conciencia sobre esta problemática que afecta a muchos niños y que pueda ser un tema cotidiano del que todos hablen.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy dijo que “empecé de a poco, sola, conversando con la gente, siempre tuve el interés de cuidar a los niños. Sin darme cuenta recibí esta iniciativa en mis manos y con mi familia de a poco nos fuimos comprometiendo con el tema. Todo fue avanzando a medida que escuchamos el relato de los nenes y me di cuenta de lo importante que es, hice capacitaciones, pero no hay nada mejor que ir al campo, al lugar donde pasa esa desgracia”.

A medida que fue pasando el tiempo y el “Show de Estrellina” se fue haciendo cada vez más conocido, el respaldo de las docentes, los padres y los pequeños hicieron que crezca.

A tal punto que las mismas maestras le pidieron recibir una capacitación para charlar el tema con los chicos de la forma que lo hace ella, una manera que capta su atención y los divierte. “Cuando me preguntan cuánto tienen que pagarme, yo les respondo que es impagable. Porque cuando hablo con niños, les digo que su cuerpo vale y se les brinda estas herramientas, ese niño cuando crezca va a ser un adulto de bien y sano”.