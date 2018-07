Sophie Turner promete “más muerte” y “más tortura emocional”

Pocos detalles se han dado a conocer sobre la esperada última temporada de la serie de HBO Juego de tronos, salvo que habrá que esperar hasta 2019 para verla. Sin embargo, algunos actores protagonistas han dado a lo largo de los últimos meses alguna que otra pista que hacen prever un final épico, aunque "no será un final feliz de cuento de hadas", como aseguró hace unas semanas Hannah Murray, quien interpreta a Gilly en la serie.

Ahora ha sido el turno de Sophie Turner, que encarna a Sansa Stark. En una entrevista publicada esta semana en Gold Derby, la actriz ha desvelado que la octava y última temporada "tendrá más muertes que todas las anteriores". Sobre qué pasará en esta temporada final, Turner dice que "definitivamente habrá una unión de personas. Todos se unen para luchar contra un inminente destino. Hay mucha tensión entre estos pequeños grupos que luchan por lo que creen que es lo correcto", indica. La actriz agrega: "Es Juego de tronos, así que va a ser más sangriento, habrá más muertes y será más tortuoso emocionalmente que todos los años anteriores".

Sobre su personaje, Turner asegura que siempre ha visto "algo guerrero en Sansa que no creo que otras personas se hayan fijado". "Siempre he tenido la sensación de que estaba aprendiendo y adaptándose y que llegado el momento se manifestaría de una u otra manera, y ella lo ha demostrado siendo una guerrera. Fue realmente satisfactorio cuando ocurrió, y estoy muy feliz de cómo ha terminado esta historia para ella", ha concluido.

Respecto al tatuaje que se hizo con el emblema de la Casa Stark, un lobo huargo, junto a la frase "la manada sobrevive", la actriz ha desmentido que se trate de un spoiler del final de la serie. En otra entrevista en el programa de James Corden The Late Late Show, ha explicado que "es solo una cita de la temporada pasada, todos creen que al final la manada sobrevive de verdad, pero es solo una moraleja".

Además, ha añadido que mientras se hacía el tatuaje, "la gente me aconsejó que no me lo hiciera porque parecía que lo estaba revelando todo. Pero no es así".