"Le pido a los senadores que razonen"

El padre Germán Maccagno de la parroquia San José, de ciudad Perico, todavía asombrado por la media sanción que consiguió el proyecto de legalización y despenalización del aborto en Diputados, ahora llamó a los senadores a ser razonables porque dijo que esto es como estar discutiendo si la tierra es redonda o plana.

Como ahora la iniciativa llegó al Senado, en donde puede recibir la sanción definitiva, ser modificada o rechazada de plano, el padre Germán apuntó al tema, diciendo que "impresiona y hasta me escandaliza la falta de razones, y se evidencia en las formas, cuando uno no tiene razón grita, agrede, descalifica y se pone intolerante. En cambio, cuando hay razones como decir dos más dos es cuatro, es cuatro, es evidente, no tiene que ser cinco. Entonces empiezas a gritar porque no tienes razón", apuntó.

Maccagno tambiÚn espera que los senadores que representan el interior profundo de la Argentina, "que es otra cosa, porque la secularización, la ateización, se da en las grandes ciudades y no reflejan todas las realidades de este país, razonen. Porque esto no es una cuestión religiosa como algunos lo quieren plantear, de peleas entre la Iglesia y el Gobierno. Esto es una cuestión de razonabilidad humana, si hablamos de la dignidad de la persona, lo menos que podemos hacer es defender la vida", aseveró el cura párroco.

El padre continuó diciendo que "aquí hay algo que es evidente y la ciencia ya lo ha demostrado, que la vida comienza desde la concepción, como vamos a estar discutiendo si es humana o no. QuÚ es si no es humana, estamos en una sociedad contradictoria, si vos pateas un perrito en la esquina, te hacen un juicio, pero si matas un chico, tiene que ser legal, a dónde hemos llegado así", se preguntó.

El cura reconocido por su labor en los medios de comunicación, en Perico es un activo emprendedor, construye una casa para retiros espirituales y recientemente inauguró nuevas aulas para clases de catecismo. Son más de doscientos niños que acuden a la parroquia ubicada frente a la plaza San Martín.

Finalmente, hizo referencia a los trabajos de levantamiento de tapias del lugar donde funciona el refugio para personas en situación de calle, para tener más seguridad.