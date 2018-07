“La participación debe implicar un compromiso serio”

Es directora de la Fundación “Cambio Democrático”, especialista en gestión de diálogos en situaciones de conflicto. Llegó a Jujuy para dictar un taller de capacitación sobre cómo facilitar la participación de los jujeños en los espacios de diálogo para debatir sobre educación.

¿Cuáles son los objetivos principales de la Fundación “Cambio Democrático”?

Desde “Cambio Democrático” nos dedicamos a la facilitación de procesos colaborativos multisectoriales y multiactorales. Para abordar temas complejos y conflictivos de la agenda social, diseñamos y conducimos procesos de diálogo constructivo e inclusivo entre actores y sectores con miradas e intereses diversos en torno a una situación o conflicto. Estos procesos buscan construir confianza, identificar consensos, tomar decisiones e implementar acuerdos, en torno a problemas e incidir de manera colaborativa en las políticas públicas.

¿Cuál es la agenda que desarrollaron en su visita a Jujuy?

Desde la Fundación hace 3 años que acompañamos un proceso que se llama Compromiso por la Educación en el Consejo Federal de Educación que es el ente en donde están todos los ministros del país. En el marco de esa actividad estamos haciendo un apoyo técnico al Pacto Social por la Educación, al Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, en nuestra visita hemos acompañado y desarrollado un taller de trabajo para los facilitadores del programa. También hemos tenido y vamos a tener reuniones con el equipo de coordinación general para compartir nuestra experiencia en estos diálogos sociales que son tan desafiantes y tan ricos.

Generar el diálogo parece una consigna sencilla, ¿lo es? Y ¿En qué consiste el proceso de facilitación?

Primero lo primero, para generar un proceso de diálogo hay que pensarlo y diseñarlo. Para que un proceso de diálogo sea fructífero tiene que estar muy claro qué se espera de él, tanto entre los que lo convocan como en los que participan del proceso. Además para que vaya bien tiene que tener convocantes confiables. Es decir quien invita a la fiesta tiene que ser alguien que me provoque participar. La convocatoria tiene que ser muy inclusiva. Ya sea un diálogo donde participen 100 personas o donde participe toda la población, tiene que incluir a todos los actores que están interesados en ese proceso y que nadie se sienta que queda fuera. Además se necesita una metodología, sobre todo requiere de actores que se llaman facilitadores, que son los responsables de que esa agenda se pueda llevar a delante y que las personas hablen de las cosas que les interesan, pero al mismo tiempo alcancen un resultados y logren un producto que les permita irse a su casa no sólo con la satisfacción de haber participado sino haber logrado resultados y que su palabra se ha visto reflejada en los acuerdos o en los disensos de esos diálogos.

Según su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que se deben sortear para lograr la participación efectiva?

La participación es compleja, es difícil porque implica un acto de responsabilidad. Para que la participación suceda se tienen que hablar cosas que importen, cuando más importan la persona se siente más convocada a participar. A veces la gente no se siente llamada a participar porque puede demandar mucho tiempo y eso también es un desafío para los que pensamos los procesos de participación. Tenemos que ver cómo equilibrar, porque decimos para que el diálogo sea serio no puede ser una cosa de una hora, necesita tiempo. Pero la gente que participa dice yo no tengo tanto tiempo. Por eso hay que pensar modos creativos de hacer la participación efectiva. A veces pueden ser diálogos cara a cara, a veces puede ser a través de espacios digitales u otros mecanismos. Es decir los sectores políticos o el Estado tienen que pensar mecanismos creativos para generar espacios de participación y sostenerlos en el tiempo.

¿Cuál es la ventaja de abrir el dialogo para crear una política pública?

Desde Fundación decimos que sería ideal un Estado donde se privilegie las políticas públicas construidas con el consenso social y si esto se proyecta y se sostiene en el tiempo sería un nuevo modo de hacer política. Ahora bien, entendemos que eso no es fácil. La proyección es buena siempre y cuando los actores políticos se tomen en serio que la participación no es una mera consulta. Yo puedo consultar a los actores sociales y después vuelvo a mi gabinete y hago lo que quiero. No, la participación debe implicar un compromiso más serio y profundo y sostenido aunque a veces pueden resultar cuestiones que a la política le cuesta procesar. Y ahí está el desafío.