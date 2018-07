El "lobo" inicia la concentración y ya piensa en el "deca"

Gimnasia desde hoy empieza la concentración en un hotel céntrico de nuestra Capital para lograr consolidar el grupo y fortalecer los lazos del grupo de jugadores que se viene formando y diariamente serán trasladados a Papel NOA, o al "23 de Agosto", cuando sea necesario, para continuar los trabajos de pretemporada en vistas al amistoso que deberá jugará el viernes en Salta con Atlético Tucumán. Teniendo en cuenta que la "prueba de fuego" en julio para los dirigidos por Martín Astudillo será el domingo 29 en el estadio "Alfredo Beranger" de Temperley contra Almagro por los 32avos de Final de la Copa Argentina 2018. Es importante mencionar que allí el árbitro será Leandro Rey Hilfer y estará acompañado por Iván Núñez y Nadya Chiarotti, y el 4º árbitro es Mariano Seco.

El "lobo", el domingo 29 en el "Alfredo Beranger" de Temperley, jugará con Almagro por los 32avos de Final de la Copa Argentina 2018

En tanto Nicolás Benavidez, uno de los 6 refuerzos del "lobo", manifestó que "estoy muy contento de haber llegado a Gimnasia. Me encontré con un club hermoso, ordenado, con unas canchas increíbles y mucha predisposición de todos. Ahora a las órdenes del cuerpo técnico", agregando que "si bien se está armando el grupo me encontré con chicos que son la base del plantel pasado, unidos y comprometidos. Con Martín (Astudillo) hablé poco y nada, me falta y con el correr de los días se dará lo que pretende de mi en cancha", empezó contando el defensor.

Asimismo admitió que "queremos pasar la instancia de 32avos de final que hace años el club no lograr pasarla, es el objetivo inmediato. En lo personal necesito jugar, rodaje y agarrar ritmo después me tocará pelear por un lugar como todos. Es importante ser pedido por el técnico y lo que me queda es ponerme a punto, conocerme bien con los compañeros y cuerpo técnico. Siempre está la idea de ser protagonista y si Dios quiere un posible ascenso". Luego sintéticamente hizo referencias a su juego y trayectoria diciendo que "soy un lateral izquierdo, rápido, con un buen control de pelota, me gusta ir al ataque y trato de estar ordenado todo el tiempo. Soy de Tandil, a los 15 años fui a Gimnasia de La Plata en divisiones inferiores, a las 19 debuto en B Nacional con Pedro Troglio ahí estuve dos años y pasé a Ferro un año y medio, luego tuve un breve paso por Almagro y después volví a Gimnasia y ahora aquí en Jujuy". Además Benavidez contó que "de los chicos del plantel jugué con Limousín, a Callejos ya lo conocía de Tandil, con Di Benedetto jugué en Almagro, después conozco a Frezzotti de su paso por Gimnasia, si bien yo no estaba en el plantel lo conocía de ir a entrenar con Primera y eso es bueno para los que somos de lejos. Por lo pronto el objetivo mayor sería culminar mi contrato de la mejor manera, si Dios quiere jugando y ascendiendo y después se verá si se puede seguir o no, el tiempo dirá, finalizó el lateral por izquierda. (Sebastián Castro)