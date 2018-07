Recuperar la autoestima de mujeres no videntes

"Mujeres Valientes", es el nombre que eligieron para brindar un taller de empoderamiento de mujeres con discapacidad, en este caso fueron mujeres ciegas que expresaron sus preocupaciones y compartieron experiencias en busca de tener una mejor calidad de vida.

Para información sobre talleres, contactarse al número de celular 388 5002550, o a alguna ong que también quiera colaborar.

En el taller la problemática recurrente fue la "autoestima"; muchas demostraron miedo e inseguridad de hacer trámites, trabajos cotidianos, domésticos, hasta de hablar u opinar porque no se animan a decir cuál es su realidad. Otras la necesidad de trabajar y la limitación que se impone.

Así es que el taller fue una buena oportunidad para que las mujeres se fortalezcan como personas y poder tener una presencia social a fin de disputar los espacios que requieren.

Además, el taller fue para conocer a más personas con discapacidad, tras el dictado del curso de la Asociación "Cruzando Barreras". Así también con actividades que realizaron y lograron juntar firmas para conseguir el transporte adaptado.

El taller de "Mujeres Valientes", se realizó en un CIC de Alto Comedero, días atrás. Sin embargo, impulsó otras actividades y esperan replicar esos talleres en otros barrios.

Además, están organizando un Congreso que se realizará en septiembre con expositores y grupos de trabajo con diferentes temáticas sobre discapacidad. Ya realizaron contactos con organizaciones de Tucumán, Salta, Córdoba y un profesional de Colombia.

El Congreso será organizado por "Mujeres Valientes", junto a "Cruzando Barreras" conformada por personas con discapacidad y profesionales de distintas áreas. Así también ellos generaron la Diplomatura Universitaria en Formación Integral sobre la Discapacidad y sus barreras.

También participarán desde el Estado con Desarrollo Social, y el área de inclusión.

Según los datos del último Censo (2010) en la Argentina el 12,9% de la población tiene alguna discapacidad. Esto representa unas 5 millones de personas.

Fortalecer la autoestima

El taller para mujeres ciegas fue muy productivo, en ese sentido una de las coordinadoras de "Cruzando Barreras", Ana Ascárate, comentó que "la idea fue compartir experiencias desde diferentes temas y que cada una cuente o signifique alguna palabra sobre su realidad. De manera de realizar una construcción colectiva y fortalecer algunas palabras: ¿qué es el empoderamiento en una mujer con discapacidad?, hablamos sobre los derechos, deberes, cómo nos miramos entre nosotros, cómo colaborar con otras personas y cómo nos podemos complementar como grupo", comentó.

ANA ASCÁRATE

Justamente la idea es fortalecerse como grupo a partir de tocar temas que fueron proponiendo, y luego elaborar conclusiones.

En esa jornada apostaron a una dinámica para que la integración sea más amena, optaron por actividades adaptativas de acuerdo a las personas, con juegos lúdicos. Acompañaron docentes para coordinar actividades que tenían que ver con lo cotidiano y con otras personas que no se conocen.

La población con discapacidad en la provincia es de un 20 %, aunque dispersa; pero requiere de más políticas públicas.

"Además, acompañarlas de manera que podamos controlar, monitoreando que se realice de la mejor manera posible, que no sea propaganda sino que sea productivo y que brinde soluciones a las personas tanto en salud, educación, trabajo, lo esencial", afirmó Ascárate.

La Facultad de Humanidades de la Unju realizó la Diplomatura en Formación Integral sobre la Discapacidad y sus barreras.

Para el mes de septiembre están organizando un Congreso y se gestiona la participación de Salta, Córdoba y Tucumán.

“Necesitamos que se abran los caminos”

FACUNDO MOTA

Uno de los integrantes de la Asociación de Ciegos “Héctor Nerssier”, Facundo Mota, comentó que cuentan con talleres de rehabilitación e inserción social. Asisten a las personas con discapacidad visual.

Desde ese lugar, Mota comentó que “siempre vamos a chocar con lo mismo, por ahí para levantar la autoestima necesitamos que se abran los caminos y si uno habla de caminos se habla de incumplimiento de leyes, ordenanzas, en eso principalmente no avanzamos.”

Así también recordó la presentación de un proyecto para que las personas que viven con una discapacidad puedan intervenir en políticas públicas, pero aún no recibieron esa oportunidad de participar. Es así que “se ha puesto una Dirección de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Humano pero sólo dan charlas de concientizacion y eso no satisface. Porque en realidad no hay una asistencia directa a la persona con discapacidad, esa es un deuda pendiente del Gobierno anterior y teníamos otra expectativa con este nuevo Gobierno y en realidad estamos peor porque se quitaron pensiones, no se cumplen los cupos laborales”, sostuvo.

A pesar de ello resaltó que desde la Asociación buscan sostener el espacio con mucho esfuerzo, porque no reciben ningún subsidio.

“Cada día hay más personas en situación de discapacidad adquiridas de grandes, o congénitas pero por distintas enfermedades, en lo que es ceguera muchas son las personas que se fueron acercando a la Asociación”, relató.

Así también explicó que a las personas que llegan tienen que mostrarles ese nuevo mundo como buscar el certificado de discapacidad para que acrediten su discapacidad legal, y puedan acceder a beneficios sociales, entre otros trámites que deben realizar.

En el Centro de Rehabilitación que depende del Ministerio de Salud otorgan el certificado de discapacidad.



Es más difícil conseguir un trabajo



DIÁLOGO/ BUSCAN FORTALECER AQUELLAS DEBILIDADES PARA AFRONTAR SITUACIONES.

En el taller algunas mujeres con discapacidad comentaron que saben escribir, otras se manejan con soportes electrónicos como grabadores para poder comunicar ideas o grabar, son pocas las que saben Braille. “Es decir que en el taller compartieron esas experiencias para fortalecer aquellas debilidades en cuanto a la comunicación. De manera que conozcan sus capacidades y resuelvan algunos problemas. Es una manera de complementarse”, comentó.

Así también algo que les preocupa es la falta de acceso al trabajo. “No consiguen trabajo, y a veces son prejuzgadas antes de conocer su capacidad. Hay otras que requieren capacitación”, explica Ascárate en cuanto a la falta de acceso al trabajo.

En este sentido Mota agregó que “para la mujer con discapacidad es más difícil conseguir un trabajo, porque estamos en una sociedad machista, uno habla de igualdad pero seguimos padeciendo. La mujer con discapacidad sufre más”.

La ley dice que corresponde el 5% para el cupo laboral, pero en Jujuy se cumple el 2% y muchas veces los empleadores justifican que es por falta de capacitación. “Por eso dictamos talleres con Desarrollo Social para que las personas puedan acceder a un trabajo, a un oficio y poder acceder a un trabajo”, reforzó.

Por el momento están trabajando con Desarrollo Social de la provincia con el área de accesibilidad, allí hay una mesa de trabajo para plantear salud, educación, trabajo y recibir propuestas, reclamos de instituciones, organizaciones para que evaluemos.

“Proponemos trabajar por la inclusión”

La Asociación “Cruzando Barreras” surgió de una necesidad humanitaria de un grupo de personas con discapacidad, para que la gente conozca en profundidad su realidad y las barreras que enfrentan a diario.

“Es muy complicado el tema de la adaptación a la realidad de cada tipo de discapacidad”, reflexionó, y explicó que las personas con discapacidad “somos un grupo muy vulnerable dentro de la provincia de Jujuy, porque existen las leyes pero no se cumplen o, en caso de cumplirse, es desde la visión de una persona que no vive la discapacidad y es así que muchas iniciativas resultan ineficaces”, afirmó Ascárate.

Además de las barreras arquitectónicas, existe el temor de la gente para dar empleo -en el sector público y privado- a personas con discapacidad, ya que confunden discapacidad con incapacidad y además no saben cómo relacionarse con quien tiene una discapacidad. “Proponemos trabajar por la inclusión y por una provincia sin barreras y queremos hacerlo a través de la difusión de nuestros problemas: derechos, de las leyes que nos amparan, para encontrar alternativas que nos permitan solucionar estos problemas y poder vivir plenamente, estudiar sin limitaciones en escuelas verdaderamente adaptadas e inclusivas”, dijo. “Ya sabemos que se está trabajando en este tema, pero desde el punto de vista de profesionales, sin la intervención de quienes vivimos a diario los problemas de la discapacidad”, finalizó.