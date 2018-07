LeBron James quiere devolverle el brillo a los Lakers

Los Ángeles Lakers anunció la contratación de LeBron James por cuatro temporadas, a partir del reinicio de la NBA de los Estados Unidos. El fichaje fue por una suma que rondó los 154 millones de dólares.

Con un mensaje de Twitter, Lakers anunció la contratación alero. "El rey ha llegado", afirmaron de manera entusiasta la llegada de una de las principales estrellas de la liga más importante de básquet del mundo.

"Este es un momento histórico para los Lakers, y no podríamos sentirnos más agradecidos y honrados", comentó Rob Pelinka, mánager general de la franquicia angelina. Cuando LeBron James, un continuo MVP y campeón de la NBA que está jugando al nivel más alto de su carrera, elige sumarse a los Lakers, eso representa la confirmación más importante de lo que estamos construyendo aquí. Sin embargo, sabemos que el trabajo no ha terminado", siguió el gerente.

LeBron is a Laker. Here's how we got here. https://t.co/tk6QjWSEJI