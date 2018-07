"El próximo presidente será Roberto Lavagna"

El exjefe de Estado Eduardo Duhalde sostuvo hoy que "la gente ya sabe que estos meses que faltan van a ser muy difíciles" hasta las elecciones de 2019 y aseguró que el próximo presidente de la Nación va a ser Roberto Lavagna.

"El próximo presidente yo ya se quién va a ser: va a ser Roberto Lavagna, no tengo ninguna duda. Necesitamos un hombre que supere las grietas. No es cualquiera que puede ir, necesitamos experiencia", sostuvo Duhalde en declaraciones a radio Cooperativa.

El exmandatario remarcó que "ya se sienten los primeros nubarrones vinculados con la recesión" y destacó que "por suerte el Gobierno ahora lo dice, ya antes eran todos brotes verdes y después la gente se desengañaba más".

"Ahora la gente ya sabe que estos meses que faltan van a ser muy difíciles", apuntó Duhalde y agregó al respecto que ‘no hay soluciones mágicas, hay que crear las condiciones para una salida más segura‘.

"El acuerdo con el FMI ayuda a salir, a pesar de que la mayoría de los argentinos está en contra de esa medida, creo que era necesario hacerlo", sostuvo, al tiempo que calificó con un "cuatro" la gestión del gobierno de Mauricio Macri.

En materia política, el también ex- gobernador bonaerense dijo que la alianza Cambiemos "no corre riesgos" a raíz de las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sino que "corre riesgos por no darle participación a sus socios".

"Las declaraciones de Carrió no tienen ninguna importancia, nos tiene acostumbrado a declaraciones grandilocuentes. No se entiende bien: se pelea con el Gobierno, los apoya, es muy cambiante. Pero siempre hay un personaje de estas características", apuntó.

Y agregó que, en este contexto, "lo mínimo que tiene que hacer un Gobierno es reunirse con sus socios y no contarles lo que van a hacer sino ponerse de acuerdo en qué van a hacer".

"Nosotros como justicialistas no tenemos que criticar ahora, debemos poner toda nuestra energía en reorganizarnos, ponernos a trabajar seriamente en crear una posibilidad distinta a la que está sucediendo hoy, no sólo dentro del justicialismo sino con todos los espacios opositores", sostuvo.

Evaluó, en este sentido, que el justicialismo "tiene que ir a las Paso y el que quiera presentarse tiene que ir".

"Se terminaron para mí los cargos políticos, he ocupado todos los cargos y de solo tener que pensar en una agenda de semana completa me pone de muy mal humor. Estoy para ayudar y para colaborar", completó.