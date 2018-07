Maniataron y golpearon a una mujer de 65 años para robarle

PERICO (Corresponsal). Una mujer de 65 años fue asaltada mientras dormía por dos malvivientes, quienes luego de maniatarla y amenazarla con armas blancas y un arma de fuego, se alzaron con más de 60 mil pesos, varios electrodomésticos en el vehículo de la víctima.

El violento asalto se registró este miércoles alrededor de las 3.30 en una vivienda ubicada sobre calle Paraguay del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Perico, cuando una mujer de 65 años descansaba y fue sorprendida por dos hombres que ingresaron a su vivienda y tras amenazarla de muerte, la maniataron y le robaron todos sus ahorros.

Según consta en la denuncia en sede de la Brigada de Investigaciones, la mujer fue sorprendida por los delincuentes que al parecer tendrían datos precisos que su víctima estaba sola en esa oportunidad y dentro de su vivienda tenía dinero ahorrado, alrededor de 20 mil pesos y 1.700 dólares estadounidenses.

Todo fue en cuestión de minutos, según aportó la víctima a los investigadores, ella sufrió varias heridas punzocortantes cuando los delincuentes la obligaron a decir dónde estaba el dinero, pero por fortuna ninguno de los cortes fue de gravedad, por lo que su estado de salud es bueno, salvo la conmoción que padeció en el momento del hecho.

Desde el primer momento del robo, se hizo cargo del caso la Brigada de Investigaciones de Perico, que realizó junto a los efectivos del Departamento de Criminalística las tareas de rigor y se trabaja de manera intensa tratando de dar con pistas sobre los delincuentes que protagonizaron el asalto.

La mujer fue asistida por el personal del Same y luego de las curaciones, se determinó que no era necesario que sea alojada en la sala de observaciones del hospital Zabala.

No se descarta que haya participación de personas del entorno de la mujer, ya que evidentemente los ladrones conocían acerca del dinero que poseía.