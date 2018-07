El maestro Tito Sivila denunció que le robaron el sueldo y aguinaldo de su casa

Un hombre de 79 años denunció el robo de su sueldo y aguinaldo ocurrido dentro de su domicilio y manifestó su preocupación porque los "efectivos no quieren .

Juan Titio Sivila es un reconocido profesor de arte y reside en un departamento del edificio ubicado sobre calle Coronel Puch de la zona norte del centro capitalino.

"Días atrá fui a cobrar el sueldo y el aguinaldo. Esa mañana regresé a mi domicilio y al rato bajé a almorzar a un restaurant donde habitualmente concurro. Cuando regresé a mi casa no noté nada extraño, porque la puerta no había sido violentada, pero adentro estaba todo desornado y el dinero ya no estaba", dijo Sivila.

"Me llama poderosamente la atención que no se haya violentado la puerta, esto no me deja otra opción que pensar que alguien que realiza manteniminetos en el edificio haya sido el protagonista del hecho", continuó el hombre.

"Es la segunda vez que me roban dinero dentro de mi departamento, alrededor de dos meses atrás reventaron la puerta con una barreta y se llevaron una cuantiosa suma de dinero que tenía ahorrado. Dígame usted, quién anda con una barreta por el centro", preguntó el hombre.

Para Sivila no caben dudas de que el ladrón es el mismo protagonista de los dos hechos, "el ayudante fiscal me dijo que no puedo culpar a nadie si no tengo la certeza de hacerlo, pero tampoco tienen interés en investigar el hecho. El ladrón sabe todos mis movimientos, a qué salgo, a qué hora vuelvo. Sabe que vivo solo, pero nadie investiga nada", contó molesto el hombre.

"Les pedi por favor que saquen huellas dactilares en todo el desorden que el ladrón me dejó en mi casa, pero solo tomaron unas fotos. Perdí todo otra vez, me tomaron de punto y no se investiga nada. Contaba con ese dinero para cubrir mis gastos, pero esto último parece no importarle a los investigadores".