La artista Pascale Poulin expone sus pinturas en Tilcara

TILCARA. Pascale Poulin inaugura su muestra, este sábado, en el museo Terry. Visitamos su taller para ir adelantándoles lo que verán, y empezó por contarnos que "crecí en Quebec, Canadá, y en mi camino artístico siempre fue la pintura el eje principal. Vengo de la figuración, pero de a poco se fue desarmando, aunque siempre estuvo ahí como en un juego de fuerzas, de manchas, pero se fue disolviendo la representación para dejar lugar a algo así como captar cosas pero no por la visión exterior, por la forma, sino buscando su energía".

Y con una tonada de fuerte acento francés que la lleva a seleccionar cuidadosamente las palabras, nos sigue diciendo que "siempre me gustó pintar con pinceles grandes, en el piso, acumular capas, trabajar con el azar, no saber qué voy a pintar antes de experimentarlo mientras pinto".

Nos cuenta que "me senté algunas veces a dibujar, pero es tan chiquito lo que podés captar. Me parece que es pintando como entra lo que procesás adentro, entonces empiezan a parecer cosas. La primera vez que llegué a Tilcara fue en 2005, viajando por Argentina, y decidí volver para pintar. Todo fue mágico, armé una muestra en Canadá, que comúnmente iba vendiendo a lo largo de dos años, pero vendí uno que me alcanzó para el pasaje, y en dos meses vendí un montón y me vine por un año".

En ese viaje alquiló la casa donde ahora vive, "y ya había arreglado con Lito Sandoval para hacer una muestra en el Terry. En el 2015 me instalé en la plaza de la Iglesia, también para pintar, y entonces me quedé en Argentina". Le pregunto entonces por su formación, y me dice que "hay más bien una destrucción de la técnica, porque antes hice muchísimo dibujo. Trabajé el cuerpo humano, pero la formación allá no es académica, los profesores no te querían imponer mucha estructura y había mucha libertad".

Nos explica que "hay una tradición que tiene que ver con el expresionismo abstracto, en tamaños muy grandes, y siento que eso es lo de mi generación. No el cuadro de caballete, y eso de romper con la figuración se hizo solo. Fue para mí como un viaje al adentro de la forma, algo que muchos pintores hacen, es como que se va profundizando el espesor de la visión, y se me fue abriendo el cuerpo. Hubo un tiempo en el que pintaba huesos y era como una piel la que pintaba, y así como hay gente que es más visual, yo soy más táctil con la pintura, necesito que haya textura". Agrega que "creo que empezaron a hablar los elementos, la memoria de la tierra, del agua, un viaje en la materia. Desde que llegué a Tilcara noté que las cosas empezaron como a flotar, como una elevación. No sé si es una presión de la cordillera, o una cosa de la luz, que come los colores, las formas. Las formas se me empezaron a elevar, y la luz me fue dando colores muy lavados".

Sobre la muestra que vamos a ver, nos indica que "quise hacer algo íntimo, una sala chica, con obras de varios períodos distintos. Hay dos cosas en las que voy trabajando, una que tiene que ver con los paisajes y los espacios inmensos, y el otro es lo vegetal, algo que brota, que nace, puede cambiar de escala y volverse enorme. Un juego entre lo micro y lo macro. Y me gusta ese proceso de una cosa que va dando lugar a otra y a otra".