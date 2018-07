Desvalijaron la casa de la boxeadora jujeña Alejandra Oliveras

La múltiple campeona mundial sufrió dos robos seguidos. Oliveras no se encontraba en su hogar al momento del hecho. Se llevaron hasta los objetos que logró en su carrera deportiva.

La boxeadora jujeña Alejandra Oliveras sufrió dos robos en su casa en una semana. El primer episodio ocurrió el jueves 5 de julio, cuando ladrones desvalijaron la vivienda ubicada en el barrio Poeta Lugones, en Córdoba capital. El último miércoles, delincuentes volvieron a ingresar a la vivienda y se llevaron lo que quedaba: todos los recuerdos de la "Locomotora" en el ring.

"Esto comenzó el jueves de la semana pasada. Yo estaba en el Chaco dando una charla motivacional cuando me llamó mi hijo mayor. 'Nos sacaron todo', me dijo. No quedó nada de nada", dijo Oliveras.

En diálogo con Todo Noticias, la boxeadora contó que el joven salió a las 14 y al volver, una hora y media más tarde, se encontró con la puerta del dúplex abierta: "Se llevaron la moto de mi hijo, el televisor, la computadora, el horno microondas, las ollas... hasta las sábanas y las frazadas. Todo, absolutamente todo".

La pesadilla volvió a ocurrir seis días más tarde. "Entraron nuevamente y se robaron mi historia. Me sacaron los guantes, las capas con las que entraba al ring, todos mis trofeos y los cuadros de reconocimiento que me habían dado varias entidades mundiales. Tengo un dolor, una bronca, una impotencia... estoy desgarrada", agregó la Locomotora, quien nació en Jujuy pero hace años está radicada en Córdoba.

La pugilista de 40 años, quien entró en el libro Guinness de los récords por ser la única mujer en ganar cinco títulos mundiales de boxeo (cuatro en diferentes divisiones), explicó que no tiene "cámaras ni perros pero sí rejas del piso hasta el techo, que no sirvieron de nada".

Desesperada, pidió que los ladrones" por lo menos" le devuelvan sus recuerdos de adentro del ring: "Es mi historia, todo con lo que peleé. Yo hice todo por el país, soy pentacampeona mundial. Les pido que me dejen todo en una bolsa, en una plaza"