Caída en la demanda de locales

En los últimos meses se acentúo la baja en la demanda de alquileres de locales comerciales en la ciudad capital. A simple vista se observan una gran cantidad de vidrieras vacías disponibles para alquilar, hay ofertas de locales de todos los tamaños y ubicaciones,incluso en pleno centro

Al respecto, Guillermo Bustamante confirmó que los alquileres comerciales están atravesando una situación muy difícil. Aseguró que estos no sufrieron ajustes considerables de precios. "El problema es la baja del consumo, hoy los comercios están en un estado complicado debido a la merma del consumo, la carga tributaria y la suba de tarifas, por lo que muchos de ellos están cerrando para dedicarse a otros rubros", señaló.

Ante esta situación dijo que los agentes inmobiliarios optan por mantener los precios. "Hoy se nota que en el centro hay muchos locales vacíos. Esos locales no actualizaron su precio y aún así cuesta mucho alquilarlos. En los últimos meses y ante el avance de la inflación, la parte comercial es la mas resentida. Veníamos mal de hace mucho tiempo y en los últimos 3 meses se acentuó más por la caída del consumo. Los comerciantes no pueden sostener el negocio y ya no pueden achicar los costos, el panorama es difícil", expresó.

En cuanto a perspectiva sobre el próximo semestre, el titular de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy indicó: "esperamos que haya un crecimiento en la economía que permita que el consumo se reactive y por consecuencia mejore el mercado inmobiliario local".