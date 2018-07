Dos efectivos ejemplo para sus camaradas de la fuerza

El pasado martes y mientras los policías realizaban tareas de prevención observaron a una mujer que estacionaba su automóvil VW Gol de color rojo en calle Ítalo Palanca.

Continuaron su recorrido y al regresar al cabo de unos minutos, observaron una gran cantidad de billetes de 100 pesos que sumaban tres mil de la moneda nacional.

Al ser entrevistados por El Tribuno de Jujuy indicaron que solo cumplieron con "su deber" y que actuaron de acuerdo a reglamento entregando el dinero en la Seccional 1º de esta capital.

Pese a haber recuperado el dinero, la señora no quiso dialogar con nuestro medio, indicando que no quería saber nada del tema.

Estos efectivos se convirtieron en ejemplo para sus camaradas especialmente todos aquellos que cometen actos ilícitos dentro de la fuerza.

Comentaron que lo hicieron sin ningún interés y de hecho no solo no recibieron una gratificación sino que no fueron saludados por la persona que tuvo la suerte de cruzarse con estos dos efectivos policiales.