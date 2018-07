"Ojalá que mis canciones acompañen el despertar de los vecinos"

De vuelta en Jujuy...

He venido a presentar mi disco en Jujuy, que era un anhelo, y la verdad que lo haya podido lograr me pone muy contento. Estoy muy abocado a la música.

¿Hace cuánto que se diluyó Inti Huayra? ¿Y a partir de ahí, cómo fue tu camino?

Antes que se separe Inti Huayra yo ya venía trabajando con las huertas comunitarias. Cuando decidimos dejar de tocar juntos, vi la oportunidad realmente de hacer otras cosas, de poner todas las energías en otra cosa como eran las huertas. Fueron 15 años de grupo, de posponer otros proyectos, con satsfacción y alegría porque en realidad Inti Huayra fue algo que a nosotros nos cobijó, nos enseñó. Fueron 15 años de guerrear, no era fácil para nosotros, teníamos que luchar mucho para subirnos a un escenario.

Además, con las huertas sin animo de girar, de llevar la vida del músico viajero, porque el trabajo del músico es para mí, viajar. Decidí dedicarme al campo sin dejar de tocar, obvio. Seguí componiendo y tocando en algunos lugares a beneficio. Me dediqué a ser más vecino, había vecinos que después de ocho años de vivir ahí no los conocía porque vivía viajando.

Escribí canciones, poesías, cuentos. Y llegó un momento, que Guito Daverio (el otro es Luis Volcoff), que es uno de los productores del disco, y que además es el productor de Las Pastillas del Abuelo, que cada vez que venía a Córdoba, yo le mostraba lo que hacía, me dijo "a esta canción yo le pondría un micrófono acá, un sonido acá" y me hablaba de la textura, etc. Y me encantó. Eso fue en diciembre, y en marzo ya estaba en su estudio en Buenos Aires. Llegué y me puse a tocar y grabar. Grabé como 15 canciones. Me empezó a asesorar, a proponerme arreglos, acordes, etc., y todo lo me decía me gustaba porque yo venía alimentando la canción, entonces volví a ir como tres veces el año pasado. Finalmente, en enero grabé, y grabé con músicos de Buenos Aires, y fue una muy buena experiencia.

¿Con quién grabaste?

Grabé con músicos de Buenos Aires. La percusión con Lucho Larocca de La Bomba del Tiempo; Agustín Zannoli, un guitarrista muy exquisito que toca en varias bandas "under"; Luis Volcoff, también productor de este disco, que labura con Tonolec; Ulises Palacios, en huancara y coros; y Bárbara Silva, coros.

Lo bueno es que tomaron tus temas tal como son, y le aportaron, no es que te pidieron que los cambies...

Claro, podrían haberle puesto un montón de otras cosas, pero no sería yo. Ellos querían la esencia del Eze López, y me decían "eso eso es lo que tenés que grabar, de esa forma, eso sos vos", porque escuchaban cosas que ni yo las tenía tan consciente.

¿Se puede decir que te encontraste más con esta experiencia?

Sí, sí, totalmente. Fui a Buenos Aires a capacitarme como solista. Lo digo así porque es la verdad. Antes decidíamos todo entre los cuatro, y solo es otra cosa, ahora es lo que quiero yo, lo que me gusta a mí, es mi expresión.

Ustedes tuvieron como vos decís durante 15 años, un tiempo en el que hicieron cosas buenísimas, pero fue maravilloso ver cómo, cuando se separaron, cada uno hizo cosas también maravillosas y a la vez sumamente diferentes cada uno. Pasó el tiempo del grupo y es como que cada uno necesitaba el tiempo de estar solo.

Claro, nosotros fuimos a una gran escuela que fue Inti Huayra. El oficio de hacer afiches, manejar las giras, hacer salas para cinco personas o miles, etc. Se terminó Inti Huayra y salimos con un oficio que sabíamos "de pe a pa". Yo sentía que me faltaba aprender el estudio, yo grabando mis sensaciones. Fue muy interesante conocerme.

¿Cómo seguís ahora?

La semana que viene me voy a Salta unos días para preproducir el disco que viene y a fin de año voy a grabar de nuevo. Ahora voy a grabar con pedales (distorsiones, efectos, que tiene que ver mucho con la sensación), con guitarra con cuerdas de acero, etc.

¿Cuál es el concepto de este disco que presentás hoy en el Tizón?

Este disco es la primera parte de una obra que tiene doce canciones, y grabé las primeras cuatro en enero, ahora voy a grabar las próximas cuatro, y las cuatro últimas a fin de año. Lo hice así porque considero que ya nadie escucha un disco entero de doce canciones. Quiero que se enamoren de estas cuatro, y cuando ya se enamoren mando las otras cuatro. Se hizo mucho pensando en que las canciones se escuchan mucho en el celular. Yo porque soy un romántico hice el formato CD.

El disco se llama "Semillas de barrio" y quería preguntarte sobre este concepto que se repite, en tu música, en tu discurso, en tu vida, que es el de "barrio"...

Y yo soy de barrio San Pedrito, de UFA, de las 249 Viviendas. Creo que la barriada es el sector social más castigado de todos, en donde este sistema se sirve de la vida de los vecinos. En la barriada es donde a la gente la aplastan, le mienten, le roban la esperanza cada cuatro años. Sin embargo, hay cuestiones que sostienen esta sociedad, por ejemplo, capaz que no te podés ni hablar con tu vecino, pero si está haciendo la losa, vos vas y lo ayudás, y cuando muere uno, se pone para la corona. Son códigos. Y creo que las canciones son semillas que viajan, y tengo la osadía de querer que mis canciones acompañen a los pibitos de los barrios, porque ellos son las semillas de nuestra sociedad. Está todo armado para que la barriada siga en su lugar. Ojalá que mis canciones acompañen el despertar de los vecinos. Por eso "Semillas de barrio".

El disco

Este disco es la primera parte de una obra de cuatro grabaciones. Se presentará esta noche en Jujuy, con el acompañamiento del actor y sikuri Ulises Palacio y Marcos Castillo en guitarra. Se grabó en enero de este año en estudios de Buenos Aires. Incluye los temas "Vespucio", "Zamba Jujuy", "Injustificable" y "Chistosa historia".