Guillermo Moreno: "El Indec no miente ahora y no mentía antes"



Lanzado de lleno a su candidatura presidencial, el exsecretario de Comercio Interior aclara que su postulación “no es kirchnerista sino peronista”. “Yo nunca fui kirchnerista“, aseguró. Verborrágico y tajante con sus definiciones, Guillermo Moreno es sin dudas uno de los dirigentes políticos más polémicos de la Argentina. Durante su gestión, en la que tuvo una enorme dosis de poder, se lo acusó de falsear las cifras del Indec, pero él repite una y otra vez que eso no fue así: “Los que mienten eran los que decían que el Indec mentía”, aclaró. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el exfuncionario señaló que es “extremadamente pesimista” con el futuro de la economía y que “el experimento económico de Mauricio Macri está terminado”. “Yo no puedo decir que en este momento la economía argentina esté en un modelo neoliberal”, concluyó.

¿Cómo cree que van a terminar los más de dos años que le quedan a Mauricio Macri en materia económica?

Yo tengo la sensación, y lo vengo diciendo hace más de un año, que este experimento oligárquico en términos económicos está terminado. El experimento económico de Macri está terminado y esto se ratificó a partir de que tienen que firmar un acuerdo stand bye con el Fondo Monetario, que todavía no se ha puesto en práctica. No hay ningún stand bye firmado con el FMI que permita una tasa de dinero intrabancario del 63 por ciento porque el fondo sabe que es imposible el funcionamiento del aparato productivo con una tasa de interés real firmada de treinta puntos. Esto es así porque si ellos autorizan 32 por ciento de inflación y dinero intrabancario está en 63 por ciento, hay una real de 31 puntos. No hay economía en el mundo que pueda funcionar con esa tasa de interés real. Por lo tanto, hay un experimento que terminó y hay algo que todavía no ha arrancado, que podría ser un modelo neoliberal, pero yo no te puedo decir que en este momento la economía argentina esté en un modelo neoliberal. Salimos del experimento oligárquico y aún no sabemos adonde vamos. Con lo cual, soy extremadamente pesimista y no sé si esto no colapsará el hecho institucional. Desearía que no, pero no lo sé.

¿De qué depende que colapse el sistema institucional o no?

Que la realidad se termine imponiendo. Con tasas de interés en descubierto en el sistema financiero privado de 175 por ciento, estaría dando -de acuerdo a lo firmado con el FMI- una tasa real de interés de 140 puntos. Esto es absolutamente ridículo: vos pedís cien pesos y tenés que devolver 240. Hoy estamos transitando, por suerte sin prisa pero sin pausa, a un desabastecimiento generalizado del mercado. ¿Quién puede producir con esta tasa de interés?

¿En cuánto supone que cerrará la inflación de este año?

Imposible de calcular, porque no sabemos en cuánto va a estar el dólar y no hay posibilidades de cálculo macroeconómico porque la situación está con una variabilidad muy elevada. Una tasa de descubierto sin acuerdo con un banco en el sistema financiero del 175 por ciento te implicaría en el año subir un 175 por ciento el dólar. Es imposible prever, y el que lo haga está timbeando. No hay ningún economista serio que te lo pueda decir.

El Gobierno justifica la situación económica actual en la herencia recibida por el kirchnerismo. ¿Quién es el culpable de esto?

Nadie lo obligó (al Gobierno) a duplicar el precio de los alimentos. Si ellos dicen ahora que la inflación es del 27 por ciento, están diciendo que la inflación es similar a la del Gobierno anterior. Resulta que las tarifas estaban congeladas en nuestro Gobierno, por lo cual la inflación se explicaba fundamentalmente por el precio de los alimentos. Si los alimentos ya estaban tan caros en nuestro Gobierno que explicaban una inflación del 27 por ciento estando las tarifas congeladas, ¿para qué duplicaron el precio de la comida? Eso lo hizo (Mauricio Macri) a días de haber asumido: sacó las retenciones y devaluó. ¿cómo puede ser que habiendo duplicado el precio de la comida y habiendo descongelado las tarifas la inflación sea igual que antes? Evidentemente, el tiempo lo que ha permitido es descubrir las sucesivas mentiras de ambos Gobiernos, el nacional y el provincial. La historia está demostrando que mienten, pasaron dos años y medio y mirá lo que pasó. ¿Cómo puede ser que ahora la inflación sea igual que en el Gobierno anterior si las tarifas estaban congeladas y antes por lo menos los alimentos aumentaban tanto como ahora.

¿Usted dice que los índices son truchos?

No, no, no. antes nosotros decíamos la verdad y ahora también. Lo que pasa es que nosotros decíamos que la inflación antes era del diez u once por ciento, la oposición es la que decía que la inflación antes era del 25 por ciento, yo no. El Indec no miente ahora y no mentía antes, por eso los que mienten eran los que decían que el Indec mentía.

Si Cristina Kirchner se lanza como candidata a la presidencia, ¿cree que sería una solución para el país?

No, no lo sé, no sé que es lo que va a hacer Cristina. Ella tiene derecho de hacer lo que le parezca que tiene que hacer. Los que nos hemos lanzado somos nosotros: hay una fórmula que es Guillermo Moreno y Pablo Challú. Estamos recorriendo el país instalando nuestra fórmula presidencial.

¿Aspiran a ir a una PASO con otros candidatos del peronismo?

Veremos cómo se ordena el peronismo. Obviamente puede haber una interna en el peronismo previa a que el peronismo vaya con una fórmula, puede haber unas Paso. Es temprano todavía para decirlo. Por ahora se están armando las candidaturas y yo lo que armé es una fórmula presidencial llevando como vicepresidente al empresario Pablo Challú.

¿Imagina a los gobernadores peronistas adentro de este movimiento o cree que ellos irán por otro lado?

Vamos a estar todos los peronistas juntos, no hay ninguna alternativa al respecto. Los peronistas vamos a estar todos juntos, eso es lo que deseamos y es en lo que vengo trabajando.

¿La suya es una candidatura kirchnerista o peronista?

No, peronista, ¿cómo kirchnerista? Yo nunca fui kirchnerista. A mí (Néstor) Kirchner me decía: “Nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio”. Nuestro Gobierno fue una gran Gobierno peronista, al menos en la década ganada.