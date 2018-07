Vecino amenaza de muerte a una periodista

Cecilia Quintana de 29 años debió abandonar su domicilio sobre calle Burela donde vivía con su familia como consecuencia de las amenazas de muerte recibidas por un irascible vecino.

Todo habría comenzado cuando la pareja de la periodista, dejó estacionado su vehículo marca Ford Ka en la vía pública y fue atacado por el sujeto que se arrogó la propiedad de la calle.

La joven mujer hoy se encuentra en la casa de una familia que la cobijó, ya que sufre un shock nervioso como consecuencia de un estado de estrés provocado por el pánico que le produjo la violencia de las amenazas que luego denunció.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, informó Cecilia Quintana que "los ataques permanentes a mi persona y a mi pareja motivaron que tenga que hacer esta denuncia en la Seccional 32º de Malvinas, quienes no hicieron absolutamente nada".

Quintana agregó que "como consecuencia de que se repetían las amenazas, concurrí a la Brigada de Investigaciones y eso motivó que se nos cite a una mediación en el edificio de Belgrano y Patricias Argentinas, donde la señora Elvira me terminó casi acusando de ser la responsable de la violencia de este hombre".

La víctima remarcó que "a la primera audiencia no se presentó y en la segunda negó todo lo que dije hasta que al final, el denunciado 'vagamente' le dijo a la mediadora que 'a lo mejor habría dicho que empujaría el auto' para poder entrar a mi casa", agregando la mujer que "lo estaciona en un pasillo de uso comunitario, no es un garaje ni mucho menos".

Para finalizar Quintana expresó que "tuve que abandonar mi casa y lo peor que ahí quedó mi madre a la que también amenazó, no solo estoy aterrada por lo que me pueda pasar a mi, sino por lo que este hombre le pueda hacer a mi madre. Es una persona muy violenta y en el barrio todos saben cómo es" y resignada agregó "pero yo me tuve que ir".