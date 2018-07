Avanzan las investigaciones  para el esclarecimiento del brutal homicidio

SAN PEDRO (Corresponsal) Continúa la intensa labor por parte de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy, quienes conjuntamente con el ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores, realizan pesquisas para dar con el o los autores del brutal crimen del jubilado de La Mendieta Mario Hugo Quipildor. Ayer, por fuentes confiables, se supo que el móvil del crimen no habría sido robo, por lo que se presume que se trató de una venganza.

Trascendió que ayer, ya se habrían recepcionado numerosas testimoniales, se habría hecho comparecer a personas que habrían mantenido contacto con la víctima en los días previos, y pese al gran hermetismo que gira en torno al hecho, se supo que comenzarían allanamientos. Trascendió que se presume que el móvil del crimen no habría sido robo, ya que las pertenencias de la víctima no habrían sido tocadas y todo estaba en su lugar, por lo que el hilo de la investigación dio otro giro. El interrogante fue aún mayor, por cuanto si no fue por robo, todo hace presumir que podría tratarse de una venganza o que el homicida tenía algún problema de índole personal con la víctima.

Con el transcurrir de las horas, comienzan a salir a la luz, lamentables detalles de lo ocurrido y según fuentes oficiosas, se supo ayer que fue tal el ensañamiento del homicida, que le habría asestado siete certeros cortes en la cabeza con un elemento contundente y cortante.