El "pirata" es lìder

Atlético Palpalá se despachó con una soberana goleada por 5 a 0 sobre Sportivo Palermo y también es puntero del Anual "Hugo Antonio Manzur" al jugar su partido por la 13º fecha del certamen liguista.

El encuentro se jugó en el "Líbero Bravo" donde Atlético ofició de local.

Diego Villca con dos conquistas, Rubén González de penal, Fabricio Abad y Felipe Flores fueron los verdugos de Palermo.

Mientras aguardan el partido del "expresito" con Belgrano que jugarán mañana, así están las posiciones:

Asociación Atlética La Viña (+17), Atlético Talleres (+16) y Atlético Palpalá (+10), todos con 25 puntos.

En la cancha del barrio Mariano Moreno, con los números en la pizarra, Atlético tenía una misión -ganar- y eso es exactamente lo que hizo.

Por eso, desde el comienzo del partido Palpalá salió al rectángulo de juego como una banda de "piratas" dispuestos a atacar por todos los flancos.

Así fue metiendo a su rival en la zona de peligro ante un desconcertado "canario" que no le encontraba la vuelta al partido.

Entonces no sorprendió que los palpaleños pasaran al frente en el marcador con dos goles de buena factura convertidos por Villca.

Tocado en su amor propio, Palermo salió como un "canario" herido en busca de remedio y Vilte estuvo cerca de pegar un trino, pero definió mal una maniobra iniciada por Ardaya, siendo la única llegada clara de Palermo.

En el complemento, cada equipo apostó a cambios con el objetivo de modificar el resultado parcial.

Los "piratas" seguían con hambre de "canarios" y con el ingreso del experimentado Rubén González y "Chicho" Flores, sumado a la versatilidad de Abad, fueron imparables en cada acercamiento a la zona de riesgo.

Ante eso, el rival entró en un desorden del que no podía salir a pesar del esfuerzo de sus jugadores que intentaban por todos los medios, pero no hubo caso, no hubo forma para revertir la imagen futbolística.

En ese contexto, cada avance de Atlético tenía olor a gol y en lugar de lamentarse algún intento, probaban de nuevo buscando perfeccionar la puntería.

Tras una falta y posterior penal que cobró el árbitro Victor Condo, el "Speedy" González (entró por Mariscal) se encargó de cambiar por el tercer festejo.

Pero, un "pirata" con hambre no se conformaba y fue por más, hasta que Abad definió perfecto su cuarto intento y Flores (ingresó por Sánchez) se encargó de sellar la goleada con la quinta conquista y pleito liquidado.