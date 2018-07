Encontraron la utilitaria con que huyeron ladrones

PERICO (Corresponsal). Después de haber adquirido mucha repercusión en la zona, hubo un importante avance en la investigación en el caso donde una mujer fue violentamente asaltada por dos delincuentes en esta ciudad.

Desde la Brigada indicaron que las personas que ingresaron conocían los movimientos de la casa y la existencia del dinero.

Se trató de un grave hecho de inseguridad que causó mucha indignación en la sociedad, pero el trabajo de la Policía fue positivo, quienes recuperaron el utilitario robado.

A menos de 24 horas del hecho, tras intensa tarea de rastrillaje, la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Perico, pudo dar con el vehículo. Estaba abandonado en la ruta provincial Nº 47, muy cerca de la ciudad de El Carmen.

El rodado estaba vacío, no habiéndose encontrado ni los electrodomésticos ni mucho menos el dinero. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a El Tribuno de Jujuy que al parecer los asaltantes solo utilizaron al rodado para escapar y hacer trasbordo en ese sector.

El salvaje asalto

En la noche del pasado miércoles, la mujer de 65 años quien no quiso identificarse ante la prensa, sufrió un violento asalto de manos de dos delincuentes que ingresaron subiendo una escalera, hasta el primer piso de su casa, donde existe una obra en construcción. La golpearon, la maniataron y la hirieron con un elemento punzo cortante. Además le robaron $20.000 y más de 1.700 dólares, alzándose también con distintos electrodomésticos de su domicilio, y robaron para escapar un rodado de marca Renault Kangoo.

La víctima dijo que "entraron mientras yo dormía, pusieron una escalera en la vereda para entrar, mi casa es segura pero para los chorros no hay impedimentos, ellos por la escalera subieron a la loza y bueno me pidieron todo. Creo que eran jóvenes, no se veía bien, uno de ellos tenía olor a alcohol, lo primero que me dijeron fue ‘¿dónde está la plata?’. Y se llevaron todo, yo ese día no conversé con nadie de la plata, nadie sabía que había dinero".

Además agregó que "se llevaron la Kangoo, dos televisores, microondas y otros elementos, me golpearon; me decían que hable, que dónde estaba la plata. Yo les dije que se lleven todo, no me resistí a nada, pero nadie escuchó; no tengo ni perro acá. Según la Brigada, la camioneta apareció cerca de El Carmen en la ruta, así que pido justicia, el daño ya está hecho pero esos chicos están perdidos, pido a Jehová de los ayude porque están perdidos en su vida".