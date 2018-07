"Hay textos que son verdades hoy"

RODOLFO PACHECO. CON ESTA PUESTA VOLVIÓ DE LLENO A LA ACTUACIÓN.

¿Hiciste una minigira por España con el unipersonal "Bailando sobre las cenizas... Hamlet"?

Sí, fueron cuatro funciones en las que estuve invitado a trabajar en España. Son funciones que consiguió Elena Bossi (que es la dramaturga), por la importancia que tiene su literatura allá por formar parte del Comité de Escritores. Estuve en la Universidad Complutense de Madrid, en donde hice dos funciones para una cátedra de la que ella formó parte en algún momento. Les interesaba el texto de ella, en una carrera de Comunicación, en una facultad donde intervienen materias finales de las carreras de Teatro, Cine y Crítica.

Tuviste una mirada muy fina en ese ámbito...

Sí, son grandes conocedores del teatro clásico y sabían mucho de Shakespeare.

La obra tuvo muchas funciones ya desde su estreno...

Se estrenó en noviembre del año pasado, y por suerte la hemos dado bastante tanto el año pasado como este año. Ahora estoy haciendo una movida en la región del NOA. Ya presenté la obra en Catamarca y Salta, después de las dos funciones en el teatro El Pasillo, el domingo 29 estaré en La Campana Teatral de Tilcara, y luego en Tucumán en Tafí del Valle, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo. Es una obra fácil de transportar, me voy solo con la valija y a veces con el iluminador.

¿Qué es lo que hace que este texto sea tan interesante para todas estas carreras universitarias y el público en general?

Es una versión de "Hamlet" de Elena Bossi, que resulta interesante para todos porque es un clásico, y los clásicos siempre tienen vigencia. De alguna manera atravesando el argumento atraviesan cosas esenciales de nuestra formación, de nuestro ser. La obra tiene varias entradas. Una es todas las dudas mías de cómo encarar a Hamlet, es qué es lo que tenía que hacer yo para poder interpretar eso. Yo he visto muchos "Hamlet", en el teatro San Martín, como el de Alfredo Alcón, el de (Ricardo) Bartís, el de Luis Cano. Fui viendo muchísimos autores explorando esto, distintas versiones de "Hamlet". Con Elena acordamos en hacer una nueva.

¿Cuando Bossi empieza a escribir esta obra, ya estaba hablado el pro yecto entre los dos? ¿Cuál es el eje temático de la propuesta?

Al principio comienzo yo con la inquietud. Yo tenía medianamente claro lo que quería. Elena le agrega un argumento, que es el de un actor que después no se ve exactamente en la obra, pero es un actor que está ensayando "Hamlet" y en ese momento se entera de la muerte del padre. Surge una historia de cruce de estos dos temas. Hamlet tiene toda esa relación con la muerte, una cuestión racional. A Hamlet se le aparece el padre muerto en un espectro, y le dice que lo tiene que vengar. Por esto, la temática son los legados y la responsabilidad que uno carga a partir de las historias familiares y la de los padres. Ese es el tema que trata la obra y profundizamos con Elena. Es una obra fuerte que abarca de todo, porque al ser un reinado en Dinamarca, la obra empieza con un golpe de Estado, donde el hermanos del rey mata al rey, y se casa con su esposa, que a su vez es la hermana de Hamlet. Hemos leído mucho para esto y hay un estudio-seminario de Lacan sobre Hamlet, donde él habla de por qué él no realiza las cosas, de la madre fálica, etc. Y esa madre que se enamora del cuñado.

Hay también en la obra una interpelación al público para que alguien diga de qué murió el padre, si lo dejaron morir, si fue fácil porque estaba durmiendo, etc.

Por otro lado, la relación de la corte con él, donde el heredero del trono era Hamlet, pero por distintos motivos no puede asumir.

Y finalmente, ¿cómo hiciste vos para abordar a Hamlet?

Hay un montón de técnicas para montar clásicos. Hay gente que se endurece para hacerlo, pero nosotros decidimos volverlo a lo cotidiano. Se ve un registro de actuación que es raro.

¿Cuáles han sido las reacciones del público en los distintos escenarios?

Funciona siempre bien. El que sabe la historia la disfruta más, y el que no, se queda con que son temas más cercanos a lo familiar, aunque hay un montón de contornos sociales. Hay textos que son fuertes, que son verdades hoy, como "los pobres ponen los muertos y los presos, los ricos pagan la fianza y quedan libres", o "nunca se aclara nada, y los muertos se acumulan, y casi siempre son del mismo lado". Y eso es claramente Shakespeare, y hay otras cosas que son tango. Es interesante cómo resuenan.

¿Y hubo alguna función que te haya resultado especial?

Hice una función en la última Feria del Libro de Jujuy, para alumnos de quinto año, porque quedaron muy sorprendidos, y cuando preguntaron lo hicieron muy bien, eso me dio coraje para hacer dos funciones para docentes que me lo han pedido. La idea es que lo trabajen al tema antes de ver la obra, tienen que trabajar sobre la familia, sobre el estado, y conocer la fábula del clásico. Me sentí muy bien con esa función a la que le tenía mucho miedo.