Pity Álvarez recibió a su madre en la cárcel de Ezeiza

El músico Cristian "Pity" Álvarez (46) recibió sus primeras visitas después de haber quedado detenido por homicidio. Su madre y un abogado que la acompañó lo vieron este sábado al mediodía en el penal de Ezeiza, donde anoche durmió por primera vez.

La mamá de Álvarez, Cristina, llegó a la cárcel junto a Claudio Calabressi, un abogado distinto del que lo asesoró al ex líder de la banda Viejas Locas en el momento de entregarse. Aunque hubo cambios en la representación legal, todo indica que la defensa buscará ante la Justicia que lo declaren ininmputable.

El cantante se entregó ayer a la Comisaría 52 de Villa Lugano y confesó ante los medios que él mató en defensa propia a Cristian Díaz (36), el hombre asesinado de tres tiros en la cara y uno en el pecho en el barrio Samoré, en el sur de la Ciudad.

"Era él o yo" dijo el músico, quien se había negado a declarar poco antes ante la Justicia. "Cualquier animal haría lo mismo", agregó al intentar justificar el homicidio.

Antes de visitarlo en el penal de Ezeiza, la mamá de Alvarez admitió que su hijo cometió "un error". "No es un asesino, tuvo un error muy difícil de volver atrás, pero no es un asesino", aseguró.

Cristina afirmó que el cantante "estaba muy hostigado" por la víctima y por otros vecinos que le pedían plata. "Siempre que él (Pity) salía de su casa, alguna cosita existía, un roce o un cobro de peaje, ya sea de dinero o de otras cosas", resaltó.

La mujer dio cuenta sobre una conversación que tuvo por Whatsapp con el músico poco después de haber cometido el crimen. "En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto. Él nunca se imaginó llegar a esta situación. Lo desconozco", lamentó.

El "Pity" cuenta con algunos antecedentes penales en la Justicia por hechos de violencia. En 2014 fue absuelto por agredir a un fan y a su madre, y amenazarlos con un arma.

En aquel proceso, la fiscalía había pedido una pena de 4 años de cárcel y que le ordenaran someterse a un tratamiento contra la adicción a las drogas, pero el Tribunal Oral Criminal 20 de Capital Federal consideró que era inimputable.

En 2010, tuvo una actitud violenta similar con una chica menor de edad, a quien también amenazó con un arma y le rompió el celular.

Una pericia psiquiátrica realizada a raíz de ese caso indicó que Alvarez "en el momento de suceder los hechos investigados no ha podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones". Según ese informe, "Pity" tiene un trastorno de personalidad con "poliadicción a sustancias psicoactivas que lo han presentado como descompensado en distintas situaciones", y que "es propenso a la acción antes que al razonamiento".